La recensione dell’episodio 15 della stagione 11 di, disponibile su Disney+

La serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman si sta avvicinando a un punto di svolta e, anche se forse più lentamente rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare, la costruzione degli eventi anticipa uno scontro dalle conseguenze imprevedibili, considerando le diverse situazioni mentali e strategiche dei due gruppi al centro di questo ultimo capitolo della serie The Walking Dead.

La trama dell’episodio 15 di The Walking Dead 11

La storia riprende dalle conseguenze di quanto accaduto al gruppo guidato da Carlson (Jason Butler Harner) dopo aver affrontato gli abitanti di Riverbend.

Lance (Josh Hamilton), infatti, non è convinto che Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) non abbiano avuto un ruolo nella sconfitta dei rappresentanti del Commonwealth nonostante Daryl (Norman Reedus) gli ricordi che sono più abituati a lottare per la sopravvivenza avendo vissuto a lungo senza pote...