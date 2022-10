Tiger & Bunny 2 la recensione della seconda parte, disponibile su Netflix dal 7 ottobre.

Qualche mese fa, ci siamo rallegrati per l’esordio di Tiger & Bunny 2 su Netflix, dieci anni dopo la conclusione della prima storica serie di Sunrise. La seconda parte delle nuove avventure di Kotetsu e Barnaby ha inaugurato la stagione autunnale anime della piattaforma streaming, con gli ultimi 12 episodi.

Con i nuovi personaggi introdotti ad aprile, la squadra degli eroi di Stern Build City è pronta ad affrontare un’altra grande minaccia, in grado di scombinare gli equilibri tra i possessori di poteri e gli umani. La serie action Sci-Fi mantiene la sua formula vincente, mischiando le battaglie adrenaliniche a momenti slice of life, e allo stesso tempo portando avanti il racconto e chiudendo le trame rimaste in sospeso.

Tiger & Bunny 2: La trama della seconda parte

La storia riprende qualche mese dopo il ter...