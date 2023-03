La nostra recensione delle stagione 1 di Unprisoned, disponibile su Disney+

Non è Edwin Alexander (Delroy Lindo), uomo di mezz’età che esce dal carcere dopo 17 anni, il vero unprisoned della serie omonima disponibile su Disney+. Quest’ultimo, dopo il lungo periodo trascorso dietro le sbarre, dovrà capire come muoversi in una società per lui futuristica, come tornare a far parte della società civile. Ma la storia renderà presto chiaro come sarà invece la figlia Paige, terapista e madre single (Kerry Washington) quella che, tramite la relazione col padre, imparerà a uscire dalle proprie gabbie mentali. Su queste basi si costruisce la comedy ideata da Tracy McMillan a partire dalla propria esperienza autobiografica: uno show molto divertente quando mette in scena le dinamiche tra due personaggi entrambi imperfetti, altrettanto confortante nell’orizzonte complessivo.

Trama e personaggi di Unprisoned

La storia di Unprisoned inizia proprio quando Edwin, dopo aver scontato...