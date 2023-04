La recensione della prima stagione di Up Here, disponibile su Disney+

Compiendo un salto nel passato, alla fine degli anni ’90, Up Here porta sugli schermi di Hulu e Disney+ un musical suddiviso a episodi dall’atmosfera romantica e molto ironica, con un intreccio che prova con leggerezza a esplorare la nascita di un amore dal punto di vista psicologico. Il risultato è un curioso incrocio tra episodi stile Crazy Ex-Girlfriend e Lo straordinario mondo di Zoey e film come Inside Out.

La trama di Up Here

Lindsay (Mae Whitman) è cresciuta in una piccola cittadina di provincia, conducendo un’esistenza tranquilla e priva di grandi emozioni, fino a quando un suo racconto viene scelto per la pubblicazione su una rivista della Grande Mela. La ragazza decide quindi di partire con destinazione New York nel tentativo di potersi mantenere scrivendo, tagliando i ponti con la sua vita precedente e l’ex fidanzato. Miguel (Carlos Valdes) lavora in campo finanziario, dove non si ...