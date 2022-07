Westworld 4×02, “Well Enough Alone” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 4 luglio in lingua originale e dal 11 luglio in italiano.

Mentre ieri sera avete finalmente potuto vedere il primo episodio della stagione 4 di Westworld doppiato in italiano, su NOW è già disponibile il secondo, ovviamente in lingua originale. Il secondo episodio si intitola Well Enough Alone e accantona leggermente la trama di Christina per concentrarsi su altre due coppie di protagonisti. Un episodio che inizia a tessere le trame, mostrandoci qualche dettaglio del piano di Charlotte, fino a uno (almeno speriamo) dei tanti colpi di scena di questa nuova stagione di Westworld.

La trama di Westworld 4×02

Come anticipato, Well Enough Alone si allontana momentaneamente da Christina ( Evan Rachel Wood), impegnata a scoprire di più del suicida Peter, focalizzando la propria attenzione su altre due trame destinate a incrociarsi. Parliamo o...