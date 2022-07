Westworld 4×03, “Années Folles” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 11 luglio in lingua originale e dal 18 luglio in italiano.

Il terzo episodio di Westworld è disponibile in lingua originale e sottotitolato in italiano su NOW. Si intitola Années Folles, gli anni pazzi, quel periodo storico che va dal 1920 al 1929, in cui vita sociale, culturale e artistica trovarono il massimo sbocco possibile. Ovviamente, la citazione è relativa al nuovo parco della Delos in cui Maeve e Caleb si sono infiltrati negli ultimi minuti dell’episodio 2 (disponibile in italiano sempre da ieri sera). È un episodio molto solido, che finalmente mette della carne a fuoco per la trama, riportando in scena Bernard, disperso nel sublime alla fine della terza stagione.

La trama di Westworld 4×03

Années Folles riporta in scena Bernard (Jeffrey Wright) che, come già detto, si era immerso nel Sublime alla fine ...