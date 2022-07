Westworld 4×04, “Generation Loss” la recensione dell’episodio, disponibile su Sky e Now dal 18 luglio in lingua originale e dal 25 luglio in italiano.

Il quarto episodio di Westworld è disponibile in lingua originale e sottotitolato in italiano su NOW e Generation Loss è un titolo che prenderà sempre più significato man mano che il minutaggio avanza, riuscendo a stupire come ai tempi della stagione 1. La puntata inizia a dipanare le linee temporali, gettando più di qualche indizio sul destino di Caleb e Maeve, offrendo un episodio solido che segna la metà stagione, rendendo finalmente chiaro il piano di Charlotte. Dopo il ritorno di Bernard nella scorsa puntata, ci troviamo di fronte a un altro colpo a segno.

La trama di Westworld 4×04

Generation Loss è il trionfo di Charlotte Hale (Tessa Thompson). La donna illustra il suo piano a un Caleb ormai infettato dalle mosche, un progetto che prevede la diffusione degli in...