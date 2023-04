Nel 2014, Vita da vampiro – What We Do in the Shadows lasciò tutti a bocca aperta, conquistando pubblico e critica un po’ in tutto il mondo. Stiamo parlando del film diretto da Taika Waititi e da Jemaine Clement, un mockumentary che vede una troupe televisiva seguire la vita di un gruppo di vampiri. In un sapiente mix tra horror e commedia, la pellicola è caratterizzata da un turbinio continuo di gag e di idee geniali, che gli hanno permesso di diventare un vero e proprio cult. Da questo successo hanno avuto origine due spin-off: Wellington Paranormal e What We Do in the Shadows. Il primo, inedito ancora in Italia, segue le vicende di un’unità investigativa del paranormale, mentre il secondo sposta il focus dalla Nuova Zelanda a Staten Island.

Forte di un responso estremamente positivo, What We Do in the Shadows ha ormai raggiunto la quarta stagione, ma lo show è stato già rinnovato per i prossimi due anni. Nel frattempo, tra un cameo e l’altro, le avventure di Guillermo, ...