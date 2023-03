La recensione della seconda parte della stagione 4 di You, disponibile su Netflix

Il messaggio più forte della seconda parte di You 4, nonché il più inequivocabile, è che un assassino resta un assassino a prescindere da quanti tentativi faccia per redimersi o per convincersi del contrario. Questa è una lezione che Joe Goldberg (Penn Badgley), alias Jonathan Moore, non ha mai davvero voluto imparare dalla sua caotica vita. Nonostante si sia lasciato alle spalle una sorprendente scia di cadaveri, infatti, Joe si è sempre rifiutato di accettare ciò che è. Quantomeno fino alla conclusione di questa 4^ stagione.

Ed Speleers nel ruolo di Rhys, Penn Badgley nel ruolo di Joe Goldberg in You 4 Cr. Courtesy of Netflix © 2023

IO SONO JOE GOLDBERG

Uno dei più grandi problemi del protagonista di questo disturbante show, al di là di quello trascurabile di essere un serial killer, ovviamente, è sempre stato la sua incapacità di accettare la sua vera...