La serialità ama i serial killer ed il numero di show televisivi che si sono occupati di questi individui disturbati, siano essi personaggi ispirati alla realtà o frutto della fantasia degli autori, è veramente considerevole.

Ma chi sono i serial killer nella realtà? Secondo una delle più recenti definizioni, gli assassini seriali sono individui che commettono omicidi multipli (per definizione almeno due) in modo seriale, di solito con un certo intervallo tra i crimini, motivati da un desiderio psicopatico di gratificazione personale, con i crimini che possono seguire schemi o modelli distinti.

Già questa definizione vi avrà probabilmente fatto venire in mente diverse serie ispirate a personaggi che corrispondono a questa descrizione e sebbene non possano essere definite le migliori in assoluto, ne abbiamo selezionate per voi 10 che non potete decisamente perdervi.

Ecco quali sono.

Dexter (2006-2013)

Un serial killer che uccide serial killer, una sorta di giustiziere della notte che di giorno lavora come tecnico forense della polizia di Miami. Già questa premessa dovrebbe essere sufficiente a suggerire uno dei tanti motivi per cui Dexter è una serie indiscutibilmente avvincente e da non perdere. Le 8 stagioni dello show vi permetteranno di esplorare a fondo le motivazioni di Dexter Morgan, allevato da un padre adottivo per seguire un preciso codice etico, un bambino traumatizzato a cui viene – di fatto – insegnato a diventare uno spietato killer. Attorno a lui si muovono poi una serie di personaggi particolarmente interessanti, prima tra tutti la sorella Debra, che contribuiranno a rendere il protagonista ancora più interessante. La serie, lo ammettiamo, ha qualche alto e basso, un difetto da aspettarsi da qualsiasi show che superi la boa delle 5 stagioni, ma anche con questa premessa Dexter merita la vostra incondizionata attenzione.

Hannibal (2013-2015)

Sono passati più di vent’anni tra l’impareggiabile performance di Sir Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal Lecter ne Il Silenzio degli Innocenti e la serie Hannibal, ideata da Bryan Fuller, e nessuno pensava che il successo del ruolo dello psicologo/cannibale fosse replicabile. A riuscire nell’impresa, tuttavia, sono arrivati Mads Mikkelsen e Hugh Dancy nei rispettivi ruoli di Hannibal e del consulente dell’FBI Will Graham, un uomo con un disordine dell’empatia che gli permette di entrare in connessione con le vittime e gli assassini di crimini violenti, per aiutare le forze dell’ordine a catturare gli assassini. Quando tuttavia il capo del Dipartimento di Scienze Comportamentali Jack Crawford (Lawrence Fishburne) si rende conto che questo dono, o maledizione che sia, sta mettendo a dura prova la fragile mente di Will, lo manda in terapia dall’eminente dottor Lecter.

Mikkelsen porta sul piccolo schermo una versione maliziosa e seducente del personaggio che domina lo schermo e affascina, suo malgrado, il suo paziente, per cui dimostra di avere una spiccata simpatia. Da questo momento la serie si evolve in un affascinante gioco del gatto col topo, in cui ogni dialogo ed ogni inquadratura, realizzata con chirurgica precisione, offrono uno spettacolo ipnotizzante. La relazione tra i due e lo sviluppo del personaggio di Hannibal, in particolare, meritano la visione dei 39 episodi (troppo pochi!) della serie, la cui intensità non conosce crisi nell’arco delle sue 3 stagioni.

True Detective – stagione 1 (2014)

La 1^ stagione di True Detective è “lo” show su un serial killer per eccellenza e segue la storia dei detective Rust Cohle e Marty Hart mentre indagano su un omicidio rituale che presenta le stesse caratteristiche dell’assassinio di una prostituta ventottenne, avvenuto ben 17 anni prima. Matthew McConaughey, in particolare, offre un’interpretazione indimenticabile nel ruolo di un personaggio oscuro e tormentato che rivive un’indagine che ha segnato la sua vita tra presente e passato. La serie affronta anche alcuni argomenti difficili e delicati, come la profonda avversione di Rust per la religione, un elemento importante nella sua indagine, il che è qualcosa che non si vede spesso in TV. Non esistono, se ancora non lo aveste fatto, ragioni per non consigliare uno show come questo, ma dobbiamo avvisarvi anche del fatto che i 10 episodi della 1^ stagione di True Detective non sono adatti per il binge watching e per essere goduti fino in fondo, richiederanno la vostra completa e totale attenzione.

Bates Motel (2013-2017)

La serie con protagonista Freddie Highmore racconta la storia del giovane Norman Bates e di sua madre Nora (Vera Farmiga), una donna autoritaria, con cui il figlio gestisce il famigerato motel reso iconico dal capolavoro di Alfred Hitchcock del 1960, Psycho. Lo show di A&E è stato il più longevo del canale, andando in onda per 5 stagioni, con la coppia madre figlio che ha dimostrato di avere una straordinaria chimica, mentre la personalità di Norman viene lentamente plasmata in quella di un crudele assassino seriale con cui, tuttavia, a volte è difficile non empatizzare.

Aquarius (2015-2016)

Sebbene non lo faccia con lo stesso approccio brillante di Mindhunter (che non abbiamo citato solo perché già inserito in altre liste recenti, quasi a dare per scontato che sia idealmente anche in questa), anche Aquarius prende in prestito parte dalla sua trama dai libri di storia. La serie con protagonista David Duchovny, durata solo 2 stagioni, è ambientata alla fine degli anni Sessanta durante i quali il detective della polizia di Los Angeles Sam Hodiak ed il suo giovane collega, l’agente Brian Shafe, indagano sulla scomparsa di un’adolescente di nome Emma, una ragazza che ha la sfortuna di trovare sul proprio cammino Charles Manson e la sua “famiglia”, di cui Emma entrerà a far parte. Aquarius non si limita ad essere uno show dedicato alla caccia a Manson, ma offre anche un interessante scorcio su eventi storici che hanno influenzato una società americana in profonda trasformazione.

American Crime Story: l’assassinio di Gianni Versace (2018)

La seconda stagione di American Crime Story è stata una piacevole sorpresa e ha confermato come Ryan Murphy abbia un’affinità elettiva con le storie legate agli assassini seriali. Darren Criss, che dismette nella serie i panni del bravo ragazzo per vestire quelli di Andrew Cunanan, assassino non solo del famoso stilista Gianni Versace, ma anche di altre 4 vittime, è la parte più interessante e probabilmente più intensa dello show. La serie riesce infatti a fare di Cunanan un personaggio sia fragile che spietato, raccontandone le origini e cercando di spiegarne (non giustificarne) le motivazioni, passando da ritmi traballanti da film horror a scene da thriller claustrofobico con incredibile maestria e facendo emergere il talento di Darren Criss nei panni di un uomo che sembra totalmente incapace di qualsivoglia forma di empatia e per cui apparire sembra essere l’unica ragione di vita. Al netto dei drammi familiari dei Versace, la parte meno riuscita dello show, American Crime Story: l’assassinio di Gianni Versace è un validissimo viaggio nella mente di un temibile serial killer dalla volto d’angelo.

You (2018-Presente)

Basato sui romanzi di Caroline Kepnes, You racconta la storia di Joe Goldberg (Penn Badgley), l’apparentemente innocuo responsabile di una libreria, ossessionato da varie donne nel corso della serie. Il passo da stalker ad assassino per Joe sarà breve, tanto che nulla e nessuno riusciranno ad impedirgli di ottenere ciò che vuole. La serie di Netflix, non la migliore tra quelle elencate, lo ammettiamo, tende a voler offrire probabilmente troppe sensazioni al pubblico: intrighi, romanticismo e, ovviamente, omicidi seriali, in un mix che non sempre risulta credibile, ma che non potevamo esimerci dal citare considerato come sia uno degli show di maggiore successo della piattaforma streaming. L’aspetto forse più interessante di You è quello di essere un buon esempio sui pericoli dei social media, mentre quello più discutibile è la tendenza degli autori di rappresentare quello che è un feroce assassino come un cucciolo indifeso, quasi a voler empatizzare con lui e le sue azioni. Tuttavia, in 4 stagioni You è diventato uno degli show culturalmente più significativi del nostro tempo, tanto da essere rinnovato per una 5^ ed ultima stagione, nonché quella, ce lo auguriamo, in cui qualcuno comincerà a rendersi conto che dietro la faccia da bravo ragazzo di Joe si nasconde un serial killer.

Prodigal Son (2019-2021)

Prodigal Son, serie con protagonisti Tom Payne e Michael Sheen, è stata sfortunatamente cancellata dopo due sole stagioni, cancellazione a cui ha probabilmente contribuito il fatto che la serie, che andava in onda su Fox, non potesse del tutto esprimere il proprio potenziale su un canale generalista (e piuttosto perbenista). La serie racconta la storia dell’ex agente dell’FBI Malcolm Bright, in prestito al Dipartimento di Polizia di New York, mentre cerca di risolvere alcuni casi di omicidio servendosi della consulenza del padre, un noto serial killer, soprannominato “Il chirurgo”, condannato all’ergastolo. Lo show presenta una dinamica familiare unica, unita a misteriosi omicidi e momenti di umorismo decisamente dark, offrendo un’esperienza che trascendeva i tradizionali drammi polizieschi per trasformarsi in un dramma familiare sui generis.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (2022)

Ancora Ryan Murphy, che firma la serie assieme a Ian Brennan, ed ancora un altro serial killer. Protagonista di Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è Evan Peters nel ruolo del famigerato cannibale di Milwaukee, in una serie composta di 10 episodi che raccontano non solo la sua storia, ma anche quella delle sue vittime. Lo show, a tratti, risulta così affine alla realtà da aver scatenato dure critiche da parte delle famiglie delle vittime di Dahmer, che hanno accusato Netflix di trarre profitto da una tragedia, mentre la serie diventava la seconda in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma. Per il suo ruolo Evan Peters ha portato a casa il Golden Globe come miglior attore in una miniserie, che non si limita, tuttavia, a raccontare solo la storia di uno dei serial killer più feroci della storia ma, essendo le vittime di Dahmer tutti uomini di colore, contribuisce anche a denunciare l’impatto che il razzismo sistemico ha avuto nel permettere a quest’uomo di continuare ad uccidere indisturbato per oltre un decennio.

The Patient (2022)

La miniserie psicologica di Hulu, con protagonisti Steve Carell e Domhnall Gleeson, racconta la storia un terapista di nome Alan tenuto in ostaggio da Sam, un paziente che si rivelerà essere anche un serial killer. Sam vorrebbe tentare di frenare i propri istinti omicidi e per farlo rapisce Alan e lo incatena al pavimento del seminterrato della casa che condivide con la madre (consapevole delle azioni del figlio), per costringendolo a condurre sessioni di terapia. Da questa sconvolgente premessa comincia un gioco mortale tra i due, con Alan che cerca disperatamente di trovare una via d’uscita e di salvare la vita a se stesso ed alle vittime di Sam e Sam che cerca di seguire i consigli del suo terapista, senza tuttavia troppo successo. La relazione tra i due, costruita soprattutto sulla paura, ma anche sul tentativo di Alan di voler genuinamente cercare di fermare il suo rapitore, rende la visione dello show, episodio dopo episodio, sempre più avvincente condendolo di una continua suspense che non scema quasi mai.