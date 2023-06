È in arrivo su Disney + il 21 giugno la seconda parte della seconda stagione di Abbott Elementary. La comedy statunitense racconta nella forma del mockumentary le vite di un gruppo di insegnanti di una scuola elementare di Philadelphia.

Lo stile mockumentary è particolarmente usato nell’ambito delle comedy. Si tratta di prodotti di finzione che ricalcano lo stile del documentario. Esiste dunque una finta troupe televisiva che riprende i personaggi nelle loro vite quotidiane.

Se amate Abbott Elementary o se semplicemente siete incuriositi dall’idea dei mockumentary ecco 5 serie che potete recuperare.

THE OFFICE

Forse il mockumentary per eccellenza è la storica comedy con Steve Carrell andata in onda tra il 2005 e il 2013. Remake statunitense di una serie inglese creata e interpretata da Ricky Gervais, The office, come dice il titolo, narra la vita d’ufficio di un gruppo di impiegati di una compagnia di carta: la Dunder Mifflin. Il manager è l’incompetente e inopportuno Michael Scott (Carrell), mentre tra gli altri personaggi troviamo l’eccentrico Dwight, la chiacchierona e vacua Kelly (tanto che Michael si trova a desiderare in un episodio dedicato all’apprezzamento delle donne che abbia un cervello) e la coppia “normale” composta da Pam e Jim (John Krasinski). Tra battute scorrette, prove antincendio, “cacce ai gay” e riunioni impossibili, The office fa morire dal ridere.

PARKS & RECREATION

Dagli stessi creatori di The office è arrivata Parks & Recreation, andata in onda tra il 2009 e il 2015. Sempre di un ufficio stiamo parlando, ma in questo caso è l’ufficio addetto ai parchi e alle aree creative del comune di Pawnee, una fittizia città dell’Indiana. La protagonista è Leslie Knope (Amy Poehler), indefessa, rispettosa ed entusiasta vice capo dell’ufficio. Leslie è però l’unica che sembra avere a cuore il benessere di Pawnee e dei suoi parchi. Il resto dell’ufficio è composto da impiegati quali il capo Ron Swanson (Nick Offerman) fiero oppositore del governo e strenuo difensore della libertà privata e Tom (Aziz Ansari) pigro e interessato solo al lusso. Nel cast anche Chris Pratt nel ruolo di Andy.

MODERN FAMILY

Dal 2009 al 2020 è stata trasmessa Modern family. Come il titolo lascia intuire, i protagonisti della serie sono i membri di una famiglia allargata. Troviamo Jay (Ed O’Neill) con la sua giovane moglie Gloria (Sofia Vergara) e il figlio di lei Manny. Claire, figlia di Jay, sposata con Phil e i loro tre figli. E infine il figlio più piccolo di Jay, Mitchell, che vive con un altro uomo, Cam, con il quale ha adottato una bambina.

Modern family, con risate e ironia, racconta le piccole avventure quotidiane, le incomprensioni e le sfide di una famiglia moderna.

CUNK ON EARTH

Uscito nel 2022, Cunk on Earth è l’ultimo esempio di un formato già avviato da anni e preceduto da miniserie come Cunk on Britain e Cunk on Shakespeare. Philomena Cunk (Diane Morgan) è una conduttrice televisiva che, in Cunk on Earth, si occupa di ripercorre la nascita e l’evoluzione della civiltà grazie anche all’intervento di alcuni esperti.

Philomena Cunk è ignorante. Questa è la premessa della serie e la ragione per cui è così divertente. È ignorante e non è minimamente interessata a ciò che racconta. Gli esperti invece sono veri studiosi che si trovano a rispondere alle serissime domande della donna quali: “È stato culturalmente più significativo il Rinascimento o Single Ladies di Beyoncé?” tutto questo mentre continua a rivolgersi agli spettatori commentando quanto L’Impero di Star Wars sia più memorabile di quello dell’Antica Roma.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS

Concludiamo con una serie che al comico unisce l’horror. I protagonisti di What we do in the shadows sono infatti quattro vampiri che vivono insieme a Staten Island. A interrompere la routine dei coinquilini è l’arrivo imprevisto del loro Maestro che gli ordina di conquistare l’isola. Ma tra litigi domestici e incomprensioni, portare a termine il compito si rivela più difficile del previsto.

Basata sull’omonimo film scritto da Taika Waititi, What we do in the shadows (in italiano Vita da vampiro) è disponibile su Disney +. A luglio uscirà la quinta stagione.