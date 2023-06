In un’intervista doppia guidata e condotta da loro stesse per Variety, Jenna Ortega (Mercoledì nella serie omonima) ed Elle Fanning (Caterina la Grande di The Great) discutono della loro carriera e vita privata.

Potete recuperare l’intero articolo a questo link.

Le due attrici parlano dei provini, di come ne abbiano falliti alcuni e di come siano state trattate male da alcuni casting director. Racconta Elle Fanning a proposito delle sue audizioni:

Sono terribile. Una volta sono svenuta. Penso di aver avuto dodici anni.

Racconta invece Jenna Ortega:

La prima volta che ho dovuto gridare per un’audizione, questa era a tre ore di macchina da casa. Così mia mamma mi disse: “Hey, vuoi esercitarti?” E io le risposi: “No, ce la faccio.” Sono entrata e non ce l’ho fatta. La mia voce si è incrinata.

Elle Fanning con The Great è diventata per la prima volta produttrice e lo stesso farà Jenna Ortega per la seconda stagione di Mercoledì. Racconta quest’ultima:

È stata una progressione naturale. Con un personaggio come Mercoledì che è così amato, non volevo fare errori. Così ho provato ad avere il maggior numero di conversazioni possibili con gli sceneggiatori. Abbiamo deciso cosa funzionava e cosa no. Nella preparazione alla seconda stagione volevamo essere sicuri di poter iniziare queste conversazioni il prima possibile.

Commenta Fanning sul ruolo di produttrice:

Quando inizi a recitare da giovane cominci a realizzare “voglio avere più voce in capitolo.” E il consiglio è sempre “produci i tuoi stessi lavori.” Per un lungo periodo ho pensato “Oddio, dovrei ascoltare gli adulti.” Ma quando ci pensi, noi recitiamo da un sacco di tempo e siamo state su un sacco di set. Siamo autorizzate ad avere delle opinioni.

Elle Fanning chiede alla collega se può rilasciare alcuni spoiler sulla seconda stagione di Mercoledì.

Abbiamo deciso di voler immergerci di più nell’horror. Stiamo abbandonando ogni interesse romantico, cosa fantastica. Saremo più oscuri, più dark.

Per il suo show Fanning racconta invece di aver smesso di leggere i libri di storia, dove Caterina la Grande sembrava essere ricordata solo per il pettegolezzo di aver fatto sesso con un cavallo.

È una prima forma di slut shaming in un certo senso, perché aveva molti amanti e amava il sesso. Ho dovuto creare una nostra versione di Caterina, che non era sempre la donna più forte nella stanza. Amo le donne complicate.

Le due attrici terminano l’intervista parlando del loro rapporto con i social. Ortega confessa:

Dopo lo show sono molto nervosa nel postare o anche solo dire qualcosa sui social o anche essere solo me stessa. (…) Tendo per natura a essere sarcastica o brusca, è molto facile per me trovarmi nei guai. Voglio che la gente sia capace di conoscere le persone dietro la telecamera e capire che le persone non dovrebbero mai essere messe su un piedistallo.

Elle Fanning concorda e aggiunge: