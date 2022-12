Natale e produzioni Disney, quante volte vi sarà capitato di guardare i film d’animazione dello studio durante il periodo delle feste? Non a caso, molte novità Disney arrivano proprio tra natale e dicembre, come avvenuto quest’anno con Strange World, uscito prima al cinema e, ora, disponibile su Disney+.

Ebbene, noi di BadTaste.it abbiamo deciso di fare un viaggio insieme a voi all’interno proprio di Disney+ per trovare dieci episodi natalizi da vedere nei prossimi giorni. Abbiamo pescato sia dal catalogo di Star, che da quello classico, nella speranza di fare contenti un po’ tutti. Dopotutto è Natale e si è tutti un po’ più buoni!

HAWKEYE

Va bene, cominciamo sin da subito barando un pochetto. Questo perché non vi consigliamo un singolo episodio di Hawkeye, bensì l’intera stagione, dato che è ambientata in una New York vestita a festa proprio per il Natale. Tra musiche allegre, scene d’azione ben girate e una buona scrittura di Kate Bishop e Clint Barton, Hawkeye è una piccola perla che vi invitiamo a recuperare non appena avete quattro/cinque ore libere a poter investire.

SCRUBS – IL MIO GESÙ PERSONALE (STAGIONE 1, EPISODIO 11)

Sì, lo sappiamo: Scrubs rimane una delle migliori serie di sempre. Non poteva non mancare, quindi, nella nostra lista di episodi da recuperare a Natale. Puntata undici della prima stagione: nonostante nessuno sembri intenzionato a celebrare il 25 dicembre, Turk non vuole rischiare di perdere la propria fede. Ha quindi inizio una puntata emozionante, in costante bilico tra l’umorismo e la fragilità della razza umana. Tematiche importanti trattate con estrema gentilezza, come solo Scrubs sa fare.

I SIMPSON – UN NATALE DA CANI (STAGIONE 1, EPISODIO 1)

Non potevamo assolutamente ignorare il primo episodio de I Simpson, celeberrima serie ideata da Matt Groening nel 1989 e andata in onda in Italia la vigilia di Natale del 1991. In questa prima puntata Homer è costretto a trovarsi un lavoro come Santa Claus per poter comprare i regali alla propria famiglia. Questo è solo l’inizio di un episodio che lo vedrà poi fare squadra con Bart e andare al cinodromo per tentare di guadagnare qualche soldo extra. Come terminerà questa bizzarra storia natalizia, però, lo lasciamo scoprire a voi.

OGGETTI DI SCENA – NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (STAGIONE 1, EPISODIO 3)

Per coloro che cercano qualcosa di diverso rispetto alle solite serie TV, ecco che veniamo in vostro aiuto con il terzo episodio della prima stagione di Oggetti di Scena. In questo caso, Dan Lanigan chiacchiera con coloro che hanno realizzato Nightmare Before Christmas nel 1993. Uno splendido viaggio a contatto con lo staff voluto da Henry Selick, regista del film e collaboratore di Tim Burton, che all’epoca firmò il soggetto del film. Soggetto poi adattato da Michael McDowell, autore spesso (e ingiustamente) dimenticato.

MALCOLM – DONI FATTI IN CASA (STAGIONE 6, EPISODIO 6)

Natale e famiglia vanno spesso di pari passo e sono davvero poche le serie che raccontano le famiglie bene quanto Malcolm. Cosa accade quando si è a corto di soldi, ma si vuole festeggiare comunque il 25 dicembre in grande stile? Semplice: si scatena il mago del fai-da-te nascosto in ognuno di noi. La puntata sei della sesta stagione è il solito mix di follia e umorismo, ma non dimentica i buoni sentimenti e la difficoltà nel rapportarsi con le persone che sono al nostro fianco. Ammettiamolo: abbiamo tutti bisogno di più Malcolm nelle nostre vite.

DUCKTALES – NATALE IN FAMIGLIA (STAGIONE 2, EPISODIO 6)

Non dobbiamo evidenziare per l’ennesima volta la qualità raggiunta della (relativamente) recente nuova iterazione dei Ducktales, vero? Ebbene, il soggetto di Francisco Angones prende vita grazie alla regia di Jason Zurek, raccontando una storia dove Zio Paperone affronta il proprio astio nei confronti del Natale. Il tutto con una spruzzata di Charles Dickens che sicuramente farà piacere a tutti i fan dell’autore inglese. Passato e presente si fondono per una storia carica di avventura, che renderà ancora più umano il papero doppiato in originale da David Tennant.

LILO & STITCH – PUNTUALE (STAGIONE 1, EPISODIO 21)

Cosa potrebbe mai succedere se un alieno al quale è stato insegnato a fare del male si trovasse a festeggiare il Natale su un’isola delle Hawaii? Scopritelo in questo episodio speciale della serie animata di Lilo & Stitch, dove i rimandi a una famosa creatura verde dall’odio per le festività si faranno sempre più marcati. Lo show composto di sole due stagioni, nonostante non brilli mai come il film del 2002, è ricco di battute ed emozioni. Elementi che, soprattutto in periodi come questi, non possono che fare davvero piacere.

GUARDIANI DELLA GALASSIA HOLIDAY SPECIAL

Inutile nemmeno girarci attorno: lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia è l’opera meglio riuscita di tutta questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. James Gunn riesce a dare vita a 40 minuti di umorismo, dramma e musica dal ritmo semplicemente invidiabile. L’opera definitiva per questo 25 dicembre 2022 e che, senza dubbio, diventerà un grande classico da guardare e riguardare in futuro.

I GRIFFIN – NATALE STA ARRIVANDO (STAGIONE 18, EPISODIO 9)

Potevano forse i Griffin non essere presenti all’interno di questa lista di episodi natalizi? La risposta è “probabilmente sì”, ma non per noi! Sarebbero davvero molte le puntate da citare in questo caso, ma preferiamo concentrarci su una delle più famose: stagione 18, episodio 9. Meg porta Stewie al centro commerciale per incontrare Babbo Natale, ma le cose prendono rapidamente una brutta piega. E se Santa Claus non fosse la persona che tutti conosciamo? Follia, caos e battutacce per una delle serie più dissacranti di sempre.

HOW I MET YOUR MOTHER – LA PAGINA FINALE (STAGIONE 8, EPISODI 11 E 12)

Concludiamo questo articolo esattamente come lo abbiamo aperto: barando. Di How I Set Your Mother potremmo parlare per ore, ma in questo caso vogliamo fare riferimento a due precisi episodi dell’ottava stagione. L’undicesimo e il dodicesimo, per essere precisi. In queste due puntate assistiamo a un momento molto importante per Barney e Robin, che dopo tanto tempo decidono insieme che strada prendere per il proprio futuro. Evitiamo di dire di più per non rovinarvi la visione, ma l’atmosfera natalizia che si respira e l’ottima scrittura di tutti i personaggi della serie si fondono alla perfezione in questi due parti de La pagina finale. Un gran bel momento per una serie che, a distanza di anni, viene ancora ricordata con grande affetto da tutti i suoi fan.

