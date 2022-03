Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Euphoria 3: il cast confermato finora

è già stato rinnovato per una stagione 3 e, a fronte del finale andato in onda domenica, cosa possiamo aspettarci dalla serie di? Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio finale della seconda stagione, non proseguite nella lettura di questa notizia.

Nelle scorse settimane, in seguito all’annuncio, è arrivata la conferma della presenza di Zendaya nella terza stagione, mentre Dominic Fike, che interpreta Elliot, ha confermato al The Tonight Show With Jimmy Fallon che sarà presente anche lui. Ovviamente, è giusto aspettarsi anche il resto del cast principale Jules (Hunter Schafer), Fezco (Angus Cloud), Nate (Jacob Elordi), Lexi (Maude Apatow), Maddy (Alexa Demie), Kat (Barbie Ferreira) e Cassie (Sydney Sweeney). Quello che potrebbe non tornare, dopo il finale della seconda stagione, è Javon Walton, che interpreta Ashtray. Vi abbiamo parlato della sua uscita di scena in questo articolo.

Euphoria 3: la possibile trama

Per quanto riguarda la trama invece, la stagione 3 potrebbe affrontare Rue che cerca di rimanere pulita, mentre Lexi scoprirà cosa è successo a Fezco e Maddy e Cassie dovranno chiarirsi riguardo a Nate (almeno questo ipotizza Esquire). Sicuramente ci saranno nuovi svolti narrativi e personaggi. E magari vedremo anche Tom Holland fare il suo tanto bramato cameo?

Euphoria: quando esce la stagione 3?

Al momento, sebbene sia confermata, non si ha ancora una data precisa per l’uscita della stagione 3, anche se potremo avere degli episodi speciali che fanno da ponte tra le due stagioni nel 2023 (come successo tra la prima e la seconda) è lecito aspettarsi una nuova carrellata di puntate per l’inizio del 2024.

Tutti gli episodi della serie sono disponibili su Sky e Now.

Euphoria 3: le ultime notizie

