Il serpente dell’Essex: la trama e il cast

ll 13 maggio arriva su Apple TV+ la miniserie Il Serpente dell’Essex , con protagonisti. Il progetto è un adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Sarah Perry e debutterà in streaming con i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata settimanale, fino al 10 giugno. Facciamo il punto su cosa sappiamo della serie.

Il serpente dell’Essex segue le vicende della vedova londinese Cora Seaborne (Claire Danes), che si trasferisce nell’Essex per indagare sull’avvistamento di un mitico serpente, dove stringe un improbabile legame con il vicario del villaggio (Tom Hiddleston). Ma quando accade la tragedia, la gente del posto inizia ad accusarla di aver attratto la strana creatura.

Il cast della serie comprende Claire Danes, Tom Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires.

Il serpente dell’Essex: le sfide per gli attori protagonisti

Celebre per il suo ruolo in Romeo + Giulietta, e più recentemente per quello nella serie Homeland, Claire Danes ha provato un’iniziale riluttanza a diventare “grande” come la sceneggiatura, e il personaggio, richiedeva. “Era come se interpretassi di nuovo un’ingenua, anche se sono decisamente di mezza età“, ha rivelato con una risata a Vanity Fair. A convincere l’attrice ad accettare il ruolo è stato l’incontro con Perry e il sentirsi a proprio agio in questa nuova fase della sua carriera. All’inizio della storia incontriamo il suo personaggio a Londra, mentre medita un futuro senza il marito violento insieme al suo giovane figlio e la sua focosa compagna socialista, Martha (Hayley Squires). Un recente terremoto nell’estuario Blackwater dell’Essex scatena la sua paranoia che una “creatura” sia stata risvegliata; spinta dal mistero, Cora si trasferisce temporaneamente nel piccolo villaggio. Commenta Danes:

Quando ritorna di nuovo nel mondo come persona libera, Cora è un po’ fuori di sé, ed è stata una strana esperienza per me interpretarla. Ho molto apprezzato quanto è viva, quanto è piena di entusiasmo e curiosità, e il fatto che ha un enorme appetito per la vita.

Anche per Tom Hiddleston la serie è stata l’occasione per interpretare un personaggio diverso dal solito. Celebre come Loki, l’agente del caos dell’Universo Cinematografico Marvel, qui è un marito e un padre, un uomo di fede che cerca di proteggere e unire la sua comunità. A Variety, l’attore spiega:

Credo che forse è per questo che sono stato davvero attratto da questo personaggio. È così finemente tratteggiato da Sarah Perry [l’autrice del romanzo] e Anna Symon [sceneggiatrice della serie]. Sembra essere simile ad un archetipo letterario – molto coi piedi per terra, molto saldo, un contenitore molto razionale per le ansie degli altri, qualcuno su cui la gente si appoggia e da cui dipende. Ma naturalmente, non ha tutte le risposte, e ci sono cose che vanno contro la sua teologia e la sua visione del mondo.

Per entrambi gli attori, un’ulteriore sfida è stata quella legata alle location dove si sono svolte le riprese. Nell’Essex, contea sulla costa orientale dell’Inghilterra, sembrava che nulla fosse cambiato in 200 anni e la troupe ha dovuto fare i conti con le avverse condizioni climatiche del luogo, che hanno portato anche a un’interruzione delle riprese. Le raffiche di vento facevano volare cappelli e sciarpe, la marea si alzava così rapidamente che non potevi vederla arrivare. A volte “non si può davvero dire dove la terra incontra il cielo e incontra il mare“, racconta Hiddleston, mentre in altre occasioni erano letteralmente immersi nella palude. “C’è stato un momento in cui sono scomparso fino all’anca“, aggiunge.

Il serpente dell’Essex: il trailer e i poster

Nell’attesa di poter vedere gli episodi, recentemente sono stati pubblicati il trailer in italiano e il poster della serie. Eccoli di seguito:

Quanto attendete Il serpente dell'Essex?

