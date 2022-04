Mancano ormai pochi giorni al debutto disu Disney Plus, e per l’occasione dopo mesi di silenzio e segretezza sono state diffuse tante informazioni sulla serie originale creata da Ferzan Ozpetek e Gianni Romoli.

LE FATE IGNORANTI: CURIOSITÀ SULLA SERIE

All’interno della serie ci sono personaggi o accadimenti ispirati a fatti o persone reali. Infatti, la storia d’amore centrale che coinvolge Edoardo Scarpetta (Michele), Luca Argentero (Massimo) e Cristiana Capotondi (Antonia) riecheggia una vicenda vissuta dal regista stesso, così come il palazzo con la terrazza condominiale in cui sono avvenute le riprese è un luogo dove Ferzan Ozpetek ha incontrato molte persone tra pranzi e feste. Anche il personaggio della donna transgender è ispirato a una persona realmente conosciuta dal regista.

In Turchia, Ferzan Ozpetek ha sviluppato una certa dimestichezza nella lettura dei fondi del caffè. È stato quindi lui stesso a mostrare a Milena Vukotic come interpretare al meglio la scena presente nel quinto episodio.

Tritato di vitellone, pan grattato, un uovo, noce moscata, poche gocce di olio al peperoncino, parmigiano, una mela grattugiata, sale. Cotte in poco olio e nel succo di arancia. È questa la ricetta delle famose polpette de Le Fate Ignoranti. Si tratta di un piatto reale ideato da Gianni Romoli, sceneggiatore della serie. Ed è la stessa usata anche per le polpette che comparivano nel film. Si tratta infatti di un piatto caro a Ferzan Ozpetek e Gianni Romoli. I due sono infatti amici di lunga data e spesso all’inizio delle loro carriere si incontravano a cena il sabato. All’epoca, però, le loro finanze non permettevano grandi e variegati menù, anzi, la proposta era sempre la stessa: pasta al sugo o polpette con patate, raramente tutti e due insieme. Ferzan Ozpetek amava far arrabbiare Gianni Romoli mentre cucinava rubando le polpette dalla pentola mentre erano ancora in cottura.

L’ossessione di Luisella per Brigitte Bardot non era presente in origine in sceneggiatura. Tutto è nato dall’incontro tra Ferzan Ozpetek e l’hair stylist della serie, Giulio Franzò, per studiare il look di Paola Minaccioni (Luisella). Il regista la voleva bionda, così il parrucchiere replicò con ironia: “E certo, eccola Brigitte Bardot, Madame BB”. Così è nata la verduraia Luisella BB.

Nella serie è coinvolto anche Luca Tommassini. È sua la coreografia del ballo in terrazza sulle note del brano Mil Pasos. Lui e Ferzan Ozpetek si sono intesi sin dal primo istante. È infatti sempre di Luca Tommasini la coreografia del ballo di gruppo nella bellissima scena sotto la pioggia del film La Dea Fortuna.

Il quadro che si vede nella serie è il quadro dipinto da un giovane pittore prima che diventasse regista: lo stesso Ferzan Ozpetek. Si tratta di uno dei numerosissimi quadri da lui realizzati prima di dedicarsi professionalmente al cinema. La pittura era per Ferzan Ozpetek un’attività piacevole ma anche un modo per sbarcare il lunario, alle volte ottenendo anche degli ottimi ricavi. Uno dei suoi quadri compare anche nel film La Dea Fortuna. I quadri vengono scelti con attenzione: devono avere una coerenza con l’ambiente in cui viene esposto e le persone che lo abitano. Ferzan Ozpetek conserva ancora un centinaio dei suoi quadri.

Nel film Michele (Eduardo Scarpetta) lavora ai mercati generali, mentre nella serie è uno scenografo del Teatro dell’Opera. Inizialmente avrebbe dovuto fare tutt’altro mestiere, comunque diverso da quello del film, ma non in ambito artistico. Durante i sopralluoghi però la scenografa ha mostrato al regista dei grandi laboratori di scenografia e da lì è scattata l’idea per la nuova professione di Michele. Sicuramente Ferzan Ozpetek è stato in parte influenzato anche dalla sua esperienza con l’opera lirica (ne ha dirette tre molto importanti Aida, Traviata e Madama Butterfly) e dalla passione di sua madre che ascoltava il melodramma musicale, in particolare le opere liriche italiane.

Le tre Marie sono ispirate a personaggi reali, più precisamente a tre donne che la mattina erano solite sedersi su una panchina di fronte al portone del palazzo dove viveva Ferzan Ozpetek, spettegolando tra una spesa e l’altra. Le tre Marie esistevano anche in una prima stesura della sceneggiatura del film, ma poi furono tagliate prima delle riprese per questioni di durata.

LE FATE IGNORANTI: I CAMEO DELLA SERIE

Elena Sofia Ricci è Mirtilla

Mirtilla è la moglie invalida del Generale, amante segreto di Veronica, madre di Antonia. Si incontrano in una festa a casa del Generale e Mirtilla ha due dialoghi spiritosi: uno con Luisella e l’altro proprio con Veronica. È spiritosa, tagliente ma di intelligente simpatia.

Milena Vukotic è Elsa

Elsa è un’amica di Asaf. È specializzata in lettura dei fondi del caffè. Li legge a Michele rivelandogli cose all’apparenza di buon auspicio ma che finiscono sempre con una nota negativa. Si confronta anche con Annamaria, come tra colleghe, ma ci tiene a mantenere il distacco tra maestra e allieva.

