Ms. Marvel, rivedremo mai gli Inumani nel Marvel Cinematic Universe?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sono ormai passati diversi giorni dall’uscita dell’ultimo episodio di Ms. Marvel, supereroina legata al gruppo degli Inumani. Per evitare di rovinare la sorpresa a coloro che ancora non hanno avuto tempo di finire la miniserie con protagonista Kamala Khan (e che non hanno visto il bollino “spoiler”), segnaliamo che nel corso di questo articolo tratteremo rivelazioni importanti legate allo show disponibile su Disney+. Se appartenete a questa categoria di spettatori, vi consigliamo di smettere ora di leggere e di tornare qui solo dopo aver concluso la serie.

Ebbene, per tutti coloro che sono rimasti, ormai è chiaro: Kamala è la ufficialmente la prima mutante comparsa nel Marvel Cinematic Universe. Si tratta di un cambio di rotta importante rispetto alle reali origini del personaggio, ma che ci sentiamo di sposare appieno. Ma andiamo per gradi.

GLI INUMANI

Come ben sapranno i lettori di fumetti, la Ms. Marvel originale scopre ben presto di essere un’Inumana, una razza di umani potenziati ideata da Stan Lee e Jack Kirby nel numero 45 dei Fantastici Quattro. Questi individui non sono altro che il risultato degli esperimenti realizzati dai Kree, che hanno preso gli uomini primitivi per cercare di migliorarli geneticamente. Il tutto è possibile anche nell’epoca moderna grazie alle Nebbie Terrigene, una sostanza mutagena che dona a coloro che possiedono sangue inumano veri e propri superpoteri. Nel corso del tempo, gli Inumani hanno vissuto a stretto contatto con gli uomini, dando vita ai NeoUmani, una vera e propria discendenza “impura”, ma comunque dotata di grandi abilità.

L’idea iniziale dei Marvel Studios era quella di introdurre questa razza su Agent of S.H.I.E.L.D., per poi dare vita a una serie scollegata da tutto interamente dedicata ai personaggi più importanti dei fumetti. Se il primo passo può dirsi riuscito, lo stesso non si può affermare per il secondo. La serie Inhumans è stata un vero e proprio disastro, sia per il pubblico che per la critica. Questo ha portato all’abbandono del progetto. Fino a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, almeno.

Nella recente pellicola dedicata all’ex Stregone Supremo ritroviamo proprio il re degli Inumani Freccia Nera. Il personaggio, interpretato ancora una volta da Anson Mount, riesce leggermente a riscattarsi dalla becera figura fatta nella serie stand-alone, ma questo non significa che lo rivedremo presto nel MCU. Anzi.

KAMALA KHAN

Con l’approdo su Disney+ della serie dedicata a Ms. Marvel abbiamo seriamente pensato che i Marvel Studios stessero preparando il terreno ancora una volta per gli Inumani. Ebbene, dopo l’ultimo episodio non è evidentemente questa la strada che intendono percorrere. Grazie a una rivelazione di Bruno (e a una colonna sonora sapientemente posizionata) scopriamo che Kamala è in realtà una mutante.

Per coloro che non leggono i fumetti, questo significa che la ragazzina del New Jersey è nata con un gene-X che le consente di sviluppare poteri sovrumani. Gli stessi poteri che hanno poi dato vita a personaggi come Wolverine, Ciclope, Angelo e a tutti gli X-Men. Si tratta, come già accennato, di una scelta che modifica sostanzialmente l’origine dei poteri di Kamala, ma che potrebbe rivelarsi vincente. Dopotutto i diritti dei mutanti sono tornati ai Marvel Studios e avrebbe poco senso inserire nel MCU due differenti categorie di personaggi con modifiche genetiche. Si rischierebbe infatti di confondere le idee agli spettatori, già troppo occupati da una miriade di film e di serie da recuperare per comprendere ogni sfumatura.

A questo punto, quindi, si aprono due strade: utilizzare gli Inumani, personaggi dal trascorso cinematografico tragico, oppure gli X-Men, tra i quali troviamo decine di supereroi famosi in tutto il mondo. Appare evidente, quindi, la strada migliore da seguire a livello di marketing.

RIVEDREMO MAI GLI INUMANI NEL MCU?

E arriviamo quindi alla domanda che ha dato il via a questo articolo: gli Inumani torneranno nel Marvel Cinematic Universe? Nonostante alcune basi siano state lanciate (vedi Freccia Nera o la città misteriosa oltre il Velo), secondo noi avrebbe poco senso riportare in gioco ora questa razza. Questo non solo perché, come già accennato, creerebbe confusione nello spettatore, ma anche perché è evidente che la direzione del MCU stia puntando altrove. Se poi aggiungete il fatto che Kamala Khan, uno degli Inumani più importanti di sempre, all’interno di questo universo narrativo non lo sia più capirete che difficilmente li rivedremo nei prossimi anni.

E voi che cosa ne pensate? Avete apprezzato questo cambio di poteri per Ms. Marvel, oppure avreste preferito avessero mantenuto le sue origini? Secondo voi, inoltre, gli Inumani torneranno, oppure il futuro è giallo e blu, come il colore degli X-Men? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.