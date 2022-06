Manca sempre meno all’uscita di, la nuova serie ambientata nelin arrivo su. Una serie che gli appassionati dei fumetti attendono da diverso tempo e sulla quale ripongono grandi speranze. Questo perché il materiale originale dal quale è tratto lo show è davvero di altissimo livello. Le storie con protagonistasono spesso capaci di mescolare i toni supereroistici tipici dellacon tematiche adolescenziali trattate con estrema maestria. Come se non bastasse, la cultura musulmana è al centro della maggior parte dei racconti, evidenziando pregi e difetti del più ampio concetto di fede.

Le precedenti serie TV targate Marvel ormai ci hanno fatto capire che sarà molto difficile trovare lo stesso spessore narrativo dei fumetti all’interno dello show. Per questo motivo ci sentiamo di consigliarvi alcune letture da recuperare se siete interessati ad approfondire il mondo di Ms. Marvel. Ogni volume che trovate qui sotto è disponibile anche su Amazon in formato digitale o in quello cartaceo, grazie alla grande distribuzione di Panini Comics. Eviteremo quindi di nominare storie e/o raccolte esaurite da tempo o al momento irrecuperabili.

MS. MARVEL: FUORI DALLA NORMA

Impossibile non citare come prima storia Fuori dalla norma, volume di esordio di Ms. Marvel. In questa splendida storia uscita nel 2016 ci viene presentata Kamala, giovane ragazza di Jersey City che si troverà presto costretta a confrontarsi con la propria identità. Musulmana, inumana, adolescente. Queste tre caratteristiche si ibrideranno magicamente nelle storie scritte da G. Willow Wilson e disegnate da Adrian Alphona. Un volume da recuperare anche se non si è particolarmente attratti dalla serie TV, vista la qualità generale dell’opera.

Segnaliamo, prima che lo scopriate a vostre spese, che la genesi della versione a fumetti di Ms. Marvel è completamente differente da quella che vedremo nello show su Disney+. In base a quanto ci è possibile comprendere dai vari trailer, la Kamala interpretata da Iman Vellani otterrà i poteri tramite due magici bracciali (che noi supponiamo essere le Nega-Bande). Nella storia di Wilson e Alphona, come già anticipato, la nostra eroina è invece un’inumana dormiente che scopre le proprie origini dopo la diffusione sulla Terra delle Nebbie Terrigene.

MS. MARVEL: DANNO AL SECONDO

Kamala è da sempre una grande fan degli Avengers, soprattutto di una certa Carol Danvers alla quale ha “rubato” anche il nome d’arte. Immaginate quindi il dolore di Kamala nel vedere Captain Marvel comportarsi in modi che mai lei avrebbe pensato fossero possibili. Questo è esattamente ciò che accade in Civil War II, una saga non particolarmente esaltante, ma in grado di creare degli status quo molto interessanti. Kamala ha ora perso totalmente fiducia in Carol, il tutto mentre una grande incomprensione la allontana dal suo migliore amico. Come se non bastasse, il videogioco preferito della ragazza del New Jersey sembra essere meno sicuro di quanto ci si possa aspettare.

Danno al secondo è un volume dai toni leggeri, ma capace di raccontare tematiche e situazioni molto drammatiche. Come spesso accade all’interno di questa serie, G. Willow Wilson racconta storie semplici per una vasta gamma di pubblico.Una gamma che va dall’adolescente alla ricerca di un racconto pop dal lessico moderno all’adulto interessato ai diversi livelli di lettura offerti dalla scrittrice.

MS. MARVEL: COTTA

Vi abbiamo già accennato alle tematiche adolescenziali e (solo apparentemente) frivole. Ecco, Cotta è un volume che racchiude perfettamente tutto il potenziale di Ms. Marvel. Da un alto abbiamo una storia con coprotagonista un celebre Dio dell’Inganno, dall’altro un racconto che vede Kamala innamorarsi di un misterioso sconosciuto appena giunto a Jersey City. Come la ragazza riuscirà a gestire tutte queste nuove emozioni e se riuscirà a farlo mentre la sua vita mondana è costantemente in bilico con quella supereroistica vi lasciamo il piacere di scoprirlo.

CHAMPIONS

Il volume Perché il mondo ha ancora bisogno di eroi introduce Kamala all’interno del supergruppo noto come Champions. Insieme alla nostra Ms. Marvel troviamo Miles Morales, Hulk (Amadeus Cho), Nova e Viv, la figlia di Visione. In questa storia scritta da Mark Waid e disegnata magnificamente da Humberto Ramos vediamo la nostra eroina interagire con altri personaggi. Si perde senza dubbio un po’ di quel brio tipico della serie regolare, ma è interessante notare come questa nuova generazione di eroi si confronti con tematiche più “adulte”. C’è solo un modo per salvare il mondo? Si deve per forza sconfiggere il villain di turno, oppure ci sono soluzioni più moderne per riuscire nell’ardua impresa?

Nonostante la qualità generale della serie scemi col passare dei numeri, questo primo libro è un piccolo gioiello che vi consigliamo di recuperare. Un racconto corale dove Ms. Marvel non risulta essere la protagonista, ma senza dubbio uno degli elementi centrali del gruppo.

MARVEL’S AVENGERS

Sì, lo sappiamo: stiamo barando. Vi abbiamo promesso solo storie a fumetti, ma il videogioco targato Crystal Dynamics racconta una storia dove Kamala è l’assoluta protagonista. Certo, il titolo non esente da difetti, ma la campagna principale è più che godibile, con una sceneggiatura dignitosa che prende a piene mani dalle produzioni cartacee. Se siete abbonati al Game Pass di Microsoft o se trovate il titolo in offerta a pochi euro, Marvel’s Avengers è senza dubbio una delle produzioni che più vi consigliamo in previsione della serie TV dedicata a Ms. Marvel.

E voi che cosa ne pensate del nuovo show in arrivo su Disney+? Lo state aspettando con trepidazione, oppure le tematiche trattate e il mood trasmesso dai trailer non vi entusiasma? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.

Trovate tutte le informazioni su Ms. Marvel nella nostra scheda.