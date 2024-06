La stagione TV 2024/25 recherà con sé una delle serie più attese della CBS, ovvero NCIS: Origins.

Il prequel di NCIS racconterà la storia di Gibbs, inizialmente interpretato in NCIS da Sean Harmon, il figlio di Mark Harmon.

Entrambi, padre e figlio, sono coinvolti nel progetto da loro immaginato e serviranno come produttori esecutivi, mentre Harmon padre avrà anche il ruolo di narratore, proprio come Jim Parsons lo ha avuto Young Sheldon.

NCIS: Origins sarà ambientato all’inizio degli Novanta e sarà incentrato su un giovane Leroy Jethro Gibbs che muoverà i primi passi della sua carriera di agente speciale presso il Servizio Investigativo Navale (NIS) a Camp Pendleton, che nel tempo diventerà poi la divisione che oggi conosciamo con il nome di NCIS. Secondo la descrizione ufficiale dello show, “Gibbs si unirà ad uno sgangherato team guidato da Mike Franks“, Muse Watson in NCIS, ucciso nell’8^ stagione della serie e noto mentore di Gibbs.

Cosa sappiamo della vita personale di Leroy Jethro Gibbs

Restio a parlare della propria vita personale, nel corso di NCIS, viene rivelato che Leroy Jethro Gibbs nasce il 21 novembre 1954 a Stillwater, un piccolo centro in Pennsylvania, dove suo padre Jackson gestisce l’emporio cittadino. Leroy Jethro viene così battezzato in onore di Leroy Jethro “LJ” Moore, un caro amico del padre e veterano della seconda guerra mondiale, che peraltro avrà un ruolo significativo nella decisione di Gibbs di lasciare Stillwater e arruolarsi nei Marines al compimento dei 18 anni.

Nei Marines Gibbs entra nella polizia militare di Camp Lejeune per poi diventare un tiratore scelto e prestare servizio a Panama e nella Guerra del Golfo.

Nella 3^ stagione di NCIS si apprende che la prima moglie di Gibbs, Shannon, e la figlia Kelly, di soli 8 anni, sono state assassinate nel 1991, mentre Gibbs era impegnato nella Guerra del Golfo.

Shannon assiste infatti all’omicidio di un Marine per mano di Pedro Hernandez, uno spacciatore che operava a Camp Pendleton e quando accetta di testimoniarne contro di lui segna la propria e la condanna a morte della figlia. Nonostante infatti le due vengano messe sotto la protezione dell’agente del NIS, Kurt Mitchell, Hernandez riesce comunque a colpire, sparando all’agente alla guida dell’auto in cui scortava madre e figlia, che muoiono tragicamente nell’incidente.

Questo lutto segna profondamente Gibbs e, non molto tempo dopo essere tornato dall’Iraq ed essere stato congedato con onore dal Corpo dei Marines con il grado di sergente d’artiglieria, lo porta ad unirsi al Servizio Investigativo della Marina, entrando a far parte della squadra di Mike Franks, con il quale coltiverà una profonda amicizia che durerà fino alla morte di Franks.

Di Gibbs sappiamo anche che, durante i suoi primi anni all’NCIS, ha compiuto alcune missioni all’estero e in particolare nell’Europa orientale e in Russia, tanto che in alcune occasioni lo si sente parlare fluentemente russo. L’agente, che ha una passione per il “fai da te”, conoscere anche il Cinese, il Giapponese ed il linguaggio dei segni.

Di Gibbs sappiamo inoltre che, dopo la morte della prima moglie, si è risposato 3 volte ed ha divorziato altrettante, che ama particolarmente il caffè e soprattutto coniare regole.

Poiché, come abbiamo già accennato, la serie sarà ambientata all’inizio degli Novanta è probabile che mostri sullo schermo la tragica morte di Shannon e Kelly, che ha così profondamente segnato Gibbs, mentre resta da capire se Mark Harmon, che ha lasciato NCIS con il suo ultimo episodio, andato in onda negli Stati Uniti l’11 ottobre 2021, deciderà di fare un’iniziale apparizione nello show, magari per accompagnare una generazione di appassionati fan, che hanno continuato a seguire per anni NCIS decretandone il successo, in questa nuova ed appassionante avventura.

Le regole di Gibbs

Considerato che NCIS: Origins sarà appunto la storia dell’origine del personaggio, non escludiamo che ci verrà mostrato come siano nate le sue regole, che vi elenchiamo qui sotto:

Regola #1 Mai lasciare due sospetti nella stessa stanza

Regola #2 Mai mettere nei guai il tuo partner

Regola #3 Usare sempre i guanti sulla scena del crimine

Regola #4 Mai credere a ciò che ti viene detto. Verificare sempre due volte

Regola #5 Non si sprecano le cose buone

Regola #6 Non dire mai “mi dispiace”, è un segno di debolezza

Regola #7 Essere sempre specifici quando si mente

Regola #8 Non dare mai nulla per scontato

Regola #9 Non andare mai in giro senza un coltello

Regola #10 Non lasciarsi mai coinvolgere personalmente da un caso

Regola #11 Quando il caso e chiuso, vattene a casa

Regola #12 Mai uscire con un/una collega

Regola #13 Mai coinvolgere gli avvocati

Regola #14 Non oltrepassare il limite

Regola #15 Lavorare sempre in squadra

Regola #16 Se qualcuno pensa di avere la mano più forte, rompigliela

Regola #17 Mai interrompere Gibbs durante un interrogatorio

Regola #18 Meglio chiedere il perdono che il permesso

Regola #20 Approfondire sempre

Regola #21 Ignora il sistema quando puoi lavorare con le persone

Regola #23 Mai toccare un caffè di un Marine… se vuoi vivere.

Regola #24 Ricontrolla le prove fino a che non sei soddisfatto

Regola #27 Ci sono due modi per seguire qualcuno: nel primo modo non ti noteranno, nel secondo noteranno solo te

Regola #28 Se hai bisogno di aiuto, chiedi

Regola #35 Osserva gli osservatori

Regola #38 Caso tuo, tuoi il comando

Regola #40 Se ti senti preso in giro, probabilmente è vero

Regola #41 Se vuoi trovare qualcosa, seguila

Regola #42 Mai accettare le scuse di chi ti ha appena pugnalato alle spalle

Regola #44 Prima di tutto proteggi le donne e i bambini

Regola #45 Se fai un casino, poi devi sistemarlo

Regola #51 A volte hai torto

Regola #62 Lasciare sempre il passo alle persone che escono dall’ascensore

Regola #69 Non fidarti di una donna che non si fida del suo uomo

Regola #72 Sii sempre aperto alle novità

Regola #73 Non conoscere mai i tuoi eroi

Regola #91 Quando te ne vai, non guardarti alle spalle

Il cast di NCIS: Origins

Il cast di NCIS: Origins ormai quasi del tutto al completo sarà così composto:

Austin Stowell nel ruolo dell’Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs;

Mariel Molino nel ruolo dell’Agente Speciale Lala Dominguez, una ex Marine determinata a dire la sua in un mondo dominato dagli uomini;

Kyle Schmid nel ruolo dell’Agente Speciale Mike Franks, agente di grande esperienza e leader del team che nella serie originale è stato interpretato da Muse Watson;

Tyla Abercrumbie nel ruolo dell’ufficiale di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo Sullivan;

Diany Rodriguez nel ruolo dell’Agente Speciale Vera Strickland, interpretata da Roma Maffia nella serie originale;

Patrick Fischler nel ruolo dell’Agente Speciale in capo Cliff Walker;

Julian Black Antelope nel ruolo del capo medico legale Kai Blackrock;

Robert Taylor nel ruolo di Jackson Gibbs, il padre di Leroy Jethro;

Daniel Bellomy nel ruolo dell’agente speciale Granville “Granny” Dawson, il “pivello” dello show;

Caleb Martin Foote nel ruolo dell’agente speciale Benjamin “Randy” Randolf, incaricato di mostrare i rudimenti del lavoro all’agente Gibbs.

La prima stagione di NCIS: Origins andrà in onda sulla CBS nella prossima stagione televisiva.