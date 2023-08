Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ ad agosto 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

LA CHIMICA DELLA MORTE

Disponibile dal 3 agosto

Avvincente serie crime psicologica basata sui romanzi bestseller di Simon Beckett, che avrà come protagonista Harry Treadaway nei panni del protagonista Dr. David Hunter, un ex antropologo forense che esercita la professione fino a quando una catastrofe familiare lo porta ad abbandonare la sua vita e la sua carriera. Intenzionato a seppellire il suo passato, Hunter comincia quindi a lavorare come medico. Quando l’ispettore capo Mackenzie gli chiede di usare le sue capacità per identificare un cadavere, teme che questo possa far riaffiorare i suoi dolorosi demoni. Scritta dalla sceneggiatrice vincitrice del BAFTA Sukey Venables Fisher, la serie è diretta da Richard R. Clark (“La guerra dei mondi”).

LA MACCHINA INFERNALE

Disponibile dal 12 agosto

Film thriller, diretto da Andrew Hunt, in cui un autore controverso e solitario (interpretato da Guy Pierce) esce allo scoperto quando inizia a ricevere infinite lettere da un fan ossessivo, che lo costringono a confrontarsi con un passato a cui pensava di poter sfuggire. Nel cast anche Alex Pettyfer, Alice Eve, Jeremy Davies e Georgia Goodman.

BILLIONS S7

Disponibile dal 12 agosto

In questa stagione in 12 episodi Billions giunge al termine. Chuck Rhoades è più determinato che mai nel vedere finalmente Mike pagare per i suoi crimini. Ma quali rischi sono disposti a correre entrambi per arrivare al vertice? Una stagione finale ricca di soprese, in cui si “regoleranno i conti”, con il grande ritorno di Damian Lewis. Inoltre, nel cast, Paul Giamatti, Corey Stoll, Asia Kate Dillon e Maggie Siff.

REINVENTING ELVIS: THE ‘68 COMEBACK

Disponibile dal 16 agosto

REINVENTING ELVIS: THE ’68 COMEBACK rivela ciò che accadde realmente dietro le quinte di questa ipnotica serata televisiva. Quando andò in onda la sera del 3 dicembre 1968, lo speciale divenne l’evento televisivo più visto dell’anno e quasi la metà dell’intero pubblico televisivo si sintonizzò per vedere Elvis Presley, vestito con l’iconico abito di pelle nera, esibirsi in alcune delle più grandi performance della sua vita, rinvigorendo la sua carriera e cambiando per sempre il panorama della cultura pop. Raccontato dal punto di vista unico del regista televisivo Steve Binder, il documentario presenta interviste con esperti di Elvis e ricordi di coloro che hanno assistito di persona allo speciale, oltre a versioni inedite di alcuni suoi successi iconici interpretati da musicisti contemporanei.

JOE PICKETT S2

Disponibile dal 20 agosto

Nella seconda stagione della serie, il guardiacaccia del Wyoming Joe Pickett (Michael Dorman) scopre un cacciatore ucciso tra le montagne e si rende conto di come questo sia solo uno di una serie di macabri omicidi. Per risolvere il caso e catturare l’assassino, Joe deve districarsi tra un attivista radicale, una macabra coppia di gemelli che vive fuori dal mondo e il suo stesso passato tormentato. Joe e sua moglie Marybeth (Julianna Guill) scoprono che gli uomini uccisi non erano innocenti come sembravano. Ma quando scavano troppo a fondo, sono costretti a fuggire e a lottare per le loro stesse vite. La serie è stata creata dai registi, showrunner e produttori esecutivi John Erick Dowdle e Drew Dowdle. C.J. Box, autore dell’omonima serie di libri bestseller del New York Times, è anche produttore esecutivo. Nel cast anche Ben Hollingsworth, Julianna Guill, Sharon Lawrence, Chad Rook.

LOVE IN TAIPEI

Disponibile dal 25 agosto

Per tutti gli amanti dei K-Drama su Paramount+ arriva LOVE IN TAIPEI, il film basato sul best seller “Loveboat, Taipei” di Abigail Hing Wen, che ha come protagonista Ashley Liao nel ruolo di Ever Wong. L’estate di Ever prende una piega inaspettata quando i suoi genitori la sorprendono iscrivendola ad un viaggio a Taipei, che si rivela un vero e proprio programma di immersione nella cultura del luogo. Ever scopre che non è stata iscritta a delle semplici lezioni di storia, e si ritrova ad una festa estiva che gli abitanti del posto e gli altri studenti chiamano “Loveboat”. L’evento si rivela subito all’altezza del suo nome quando Ever prova a non innamorarsi di due ragazzi attraenti, che si contendono la sua attenzione. Attraverso quest’esperienza, Ever troverà il coraggio di sfidare le alte aspettative dei suoi genitori e di seguire la sua vera passione: la danza. Oltre ad Ashley Liao, nel cast anche Ross Butler nel ruolo di Rick Woo; Nico Hiraga nel ruolo di Xavier Yeh; Chelsea Zhang nel ruolo dell’amica di Ever, Sophie; e Cindy Cheung nel ruolo della zia di Ever, Shu.

iCARLY S3

Disponibile dal 25 agosto

L’età adulta continua a essere complicata per Carly e i suoi amici. Mentre Carly ridefinisce la sua amicizia con Freddie, Spencer cerca di tornare alle sue radici, e la riunione di Harper con un rivale di vecchia data porta a un esito imprevisto. iCARLY è interpretato da Miranda Cosgrove nel ruolo di Carly, Jerry Trainor nel ruolo di Spencer, Nathan Kress nel ruolo di Freddie, Laci Mosley nel ruolo di Harper e Jaidyn Triplett nel ruolo di Millicent. iCARLY per Paramount+ è prodotta da Nickelodeon Studios, mentre Ali Schouten-Seeks e Miranda Cosgrove sono i produttori esecutivi. Jerry Trainor, Nathan Kress e Alissa Vradenburg (“The Simple Life”) sono i produttori.

STAR TREK: LOWER DECKS

Disponibile dal 29 agosto

La serie sci-fi, disponibile dal 29 agosto con la prima, seconda e terza stagione, è incentrata sull’equipaggio della Flotta Stellare che risiede nei “ponti inferiori” della U.S.S. Cerritos. Un’esilarante avventura intergalattica, in compagnia dell’equipaggio formato dal guardiamarina Beckett Mariner, doppiato da Tawny Newsome, il guardiamarina Brad Boimler, doppiato da Jack Quaid, il guardiamarina Tendi, doppiato da Noël Wells, e il guardiamarina Rutherford, doppiato da Eugene Cordero. Creata dal vincitore dell’Emmy Award, Mike McMahan (“Rick and Morty”, “Solar Opposites).

LE STADE s1

Disponibile dal 30 agosto

L’esclusiva docu-serie segue la squadra Stade Tolousain dal 2020 al 2023, in un percorso che la porterà a vincere tutti i trofei, verso la conquista del mondo. Nonostante i duri avversari e le difficoltà, questi determinati combattenti guidati dal capitano Julien Marchand e da due dei migliori giocatori di rugby al mondo, Antoine Dupont e Romain Ntamack, si lanciano con fervore nella gara per vincere la loro quinta “European Champion Star” e il 22esimo “Brennus Shield”.

BUONGIORNO, MAMMA S1-2

Disponibile ad agosto

Serie italiana di grande successo, una storia che riesce a far ridere e a commuovere al tempo stesso. La famiglia Borghi è una famiglia apparentemente normale con qualcosa di speciale, formata da Anna, Guido e i loro quattro figli: Francesca, la maggiore; Jacopo il secondogenito; Sole, una figlia davvero speciale e, infine, Michelino, il piccolo di casa. L’arrivo improvviso di Agata, un’ospite inaspettata, spinge ognuno di loro a scendere a patti con alcune verità nascoste e con le loro ferite curate solo apparentemente. Con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Federico Cesari.

AD AGOSTO ARRIVANO ANCHE I NUOVI CONTENUTI “KIDS”, tra cui le due serie animate Paramount+ Original BIG NATE s2, e KAMP KORAL.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Paramount+ nella nostra scheda.

