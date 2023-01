Le dieci nuove serie TV del 2022 da recuperare assolutamente nel 2023

Ammettiamolo: nel 2022 siamo stati travolti da un fiume di film, serie TV, videogiochi, libri, fumetti e da una miriade di altri contenuti d’intrattenimento. Le piattaforme dove vederli sono tantissime, e non è facile rimanere al passo. Il tempo è sempre meno, mentre la qualità e la quantità di opere da vedere/leggere/giocare non fanno che aumentare.

Con questa consapevolezza nel cuore, iniziamo il 2023 con grande pacatezza, consci del fatto che siamo appena entrati in un anno probabilmente ancora più ricco di contenuti.

Ma ora non guardiamo ai prossimi mesi. Volgiamo lo sguardo al 2022 appena concluso e facciamo un po’ il punto della situazione sulle serie TV. Quali sono quelle che più ci hanno conquistati? Non parliamo di nuove stagioni di storie già iniziate, bensì di prodotti inediti. Nuovi inizi che, come di consueto, speriamo non vengano cancellati dopo una singola stagione, lasciando i molti appassionati delusi e consapevoli di aver gettato ore di vita in un racconto che mai verrà completato. Ebbene, noi di BadTaste.it abbiamo stilato la nostra personale lista, che vi proponiamo all’interno di questo articolo redatto in ordine cronologico di uscita.

THE LEGEND OF VOX MACHINA

Negli ultimi anni i giochi di ruolo in stile Dungeons & Dragons hanno guadagnato sempre più seguaci. Coloro che da tempo maneggiano D20 conosceranno di certo i ragazzi di Critical Role, un gruppo di giocatori che ha deciso di trasmettere le proprie avventure online, guadagnando follower e gloria. Da queste avventure nasce The Legend of Vox Machina, serie animata disponibile dal 28 gennaio 2022 su Amazon Prime Video. Una serie dalla solida componente tecnica e che riesce a spiazzare il pubblico grazie a un umorismo tagliente e a situazioni folli. Situazioni che i fan dei giochi di ruolo sapranno riconoscere, andando in brodo di giuggiole per ogni singolo dettaglio portato in scena.

NON SIAMO PIÙ VIVI

Lo stesso giorno di The Legend of Vox Machina, Netflix ha pubblicato Non siamo più vivi, serie horror sudcoreana basata su un webtoon di successo realizzato da Joo Dong-geun. Lo show risponde alla domanda: cosa succederebbe se un’epidemia zombie scoppiasse all’interno di un liceo coreano? Il risultato è più inquietante della maggior parte di produzioni di questo tipo, con le varie tipologie di studenti disposti a fare qualsiasi cosa pur di salvarsi la vita. Non siamo più vivi non si fa problemi a mostrare momenti violenti e disturbanti, accompagnati da un quel pizzico di teen drama tale da farci affezionare ai numerosi personaggi. Un piccolo gioiello che, sinceramente, non ci saremmo mai aspettati di apprezzare così tanto.

SCISSIONE

Apple TV+ ci ha da sempre abituati a prodotti di qualità. Opere come Ted Lasso sono semplicemente imperdibili per chiunque ami guardare serie TV e, nonostante una ridotta mole di contenuti, il servizio di streaming risulta tra i migliori sul mercato. Ne è una prova Scissione, show nel quale Dan Erickson ipotizza un mondo dove un’azienda (la Lumon Industries) utilizza una procedura medica per dividere la vita personale dei propri dipendenti da quella lavorativa. Con un Adam Scott semplicemente sensazionale e con la maggior parte degli episodi diretti da Ben Stiller, siamo di fronte a una vera perla. Un’opera da vedere a qualsiasi costo e giustamente candidata a una moltitudine di premi.

THE GUARDIANS OF JUSTICE

Stanchi delle solite serie di supereroi, dove tutto va esattamente com’è possibile prevedere sin dalla prima puntata? Bene, perché dal primo marzo 2022 è disponibile su Netflix The Guardians of Justice, un’opera completamente folle, che siamo certi vi lascerà a bocca aperta. Realizzata con una tecnica che mescola live action con la stop motion e con altri stili di animazione, la storia di Knight Hawk e degli altri eroi della Terra è un costante omaggio ai grandi classici, ma farcito di colori psichedelici e situazioni assurde. Probabilmente la serie più spiazzante dell’anno, che prende Watchmen e ne realizza una versione sotto acido. Vedere per credere.

THE SANDMAN

Quando si mette mano a storie immortali, il risultato finale della trasposizione spesso non incontra il gusto della maggior parte degli spettatori. Eppure Netflix ha dimostrato che coinvolgendo l’autore dell’opera originale questa situazione può essere evitata. The Sandman è, contro ogni aspettativa, una bella serie. Una trasposizione che dimostra rispetto verso il materiale dal quale è tratta, ma che si permette di modificarne alcuni elementi per il bene del media, che ovviamente risulta differente da quello di partenza. Disponibile dal 5 agosto, sicuramente siamo di fronte a uno dei fenomeni televisivi dell’anno. Uno show da vedere e rivedere, per poterne apprezzare tutte le numerose sfumature.

HOUSE OF THE DRAGON

Chi lo avrebbe mai detto che, viste le polemiche scatenate dalle ultime stagioni de Il Trono di Spade, House of the Dragon potesse risultare una vera chicca? Eppure è accaduto. Ryan Condal e George R. R. Martin hanno saputo trasportare sul piccolo schermo il libro Fuoco e Sangue con estrema maestria, regalandoci una storia accattivante e dei personaggi indimenticabili, interpretati da attori sensazionali. Il tutto è disponibile su Sky e Now TV dal 29 agosto, ma vi ricordiamo che a partire da febbraio sarà disponibile anche il blu-ray di questa prima, avvincente, stagione.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – GLI ANELLI DEL POTERE

Va bene: Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere non ha accontentato tutti, ma è innegabile che si tratti di una serie in grado di mostrare i muscoli quantomeno sotto il profilo tecnologico. Lo show di J. D. Payne e Patrick McKay racconta gli avvenimenti della Seconda Era della Terra di Mezzo, mettendo in scena nuovi e vecchi personaggi. Il risultato è un tripudio di effetti speciali e più di qualche buon momento, elementi che ci hanno spinto a inserire questa prima stagione nella nostra top 10 delle serie TV del 2022. Se non avete ancora visto questo show, lo potete trovare su Amazon Prime Video, piattaforma sulla quale saranno trasmesse anche le future stagioni, in arrivo prossimamente.

ANDOR

Proprio quando sembrava che Star Wars si stesse incagliando, ecco che Andor approda sul mercato con la forza di un raggio della Morte Nera. Il racconto ideato da Tony Gilroy è maturo, affascinante, ricco di personaggi carismatici e capace di mostrarci il lato oscuro di un brand ormai da tempo illuminato costantemente dalla luce delle spade laser. Se volete sapere cosa accade quando gli Jedi non si scontrano con i Sith, lo show disponibile su Disney+ è esattamente ciò che fa per voi. Un’opera spesso sorprendente, che non solo serve a caratterizzare meglio il Cassian Andor visto in Rogue One: A Star Wars Story, ma che brilla di una propria identità, caratteristica sempre più rara da trovare all’interno di grandi franchise.

CABINET OF CURIOSITIES

Da grandi amanti dei racconti antologici, non potevamo non inserire in questa lista Cabinet of Curiosities (La stanza delle meraviglie). Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della raccolta di storie supervisionate da Guillermo del Toro e disponibile su Netflix dallo scorso 25 ottobre. Ognuno degli otto episodi vanta numerose chicche, capaci di far scorrere i brividi lungo la schiena degli amanti dell’horror. Il tutto accompagnato dall’ottimo comparto tecnico e artistico che ormai è il fiore all’occhiello di qualsiasi opera toccata dal regista messicano.

PEACEMAKER

E chiudiamo con Peacemaker, serie TV che dal 21 dicembre 2022 è finalmente disponibile anche in Italia su TIMvision. Forse non la piattaforma migliore, ma che senza dubbio ha il merito di aver portato una delle serie più divertenti anche nel nostro Paese. Se avete amato The Suicide Squad – Missione suicida e adorate la scrittura di James Gunn (Guardiani della Galassia), questo è lo show che senza dubbio non dovete lasciarvi sfuggire. Con un John Cena semplicemente perfetto nella parte del duro protagonista, Peacemaker è la prova di quello che potrebbe essere il nuovo corso del DC Cinematic Universe, ora che è passato nelle sapienti mani di Gunn.

