Lo scorso 21 giugno ha fatto il suo esordio sulla piattaforma digitale Disney+ Secret Invasion, nuova serie televisiva dei Marvel Studios. Come abbiamo avuto modo di apprendere negli ultimi anni, gli alieni Skrull sono presenti sul nostro pianeta e operano silenziosamente. Apparsi per la prima volta nel 2019 nel film dedicato a Captain Marvel, questa razza mutaforma ha continuato a infiltrarsi: in Spider-Man: Far From Home, a esempio, prendono il posto di NicK Fury (nella scena finale della stessa pellicola diretta da Jon Watts scopriamo che l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. è su una navicella spaziale insieme ad altri Skrull). Adesso, però, un popolo, che sembrava pacifico e collaborativo, sta tramando nell’ombra per impadronirsi della Terra.

Sin dal primo episodio, non sono mancati i colpi di scena: senza rovinarvi il piacere della visione, possiamo dire che alcuni personaggi si sono rivelati degli Skrull mentre un altro, di primissimo piano, potrebbe essere morto. Insomma, proprio come nell’omonimo crossover del 2008, anche nella serie televisiva ritroviamo le atmosfere oscure e tensive che ne hanno decretato il successo. Sì, perché anche questo prodotto per il piccolo schermo si ispira a una storia a fumetti: stiamo parlando della vicenda scritta da Brian M. Bendis e disegnata da Leinil Francis Yu.

Secret Invasion – Le prime avvisaglie

Prima che l’invasione Skrull emergesse in tutta la sua portata, Bendis ha inserito in due storie le prime avvisaglie di questa minaccia: nella serie regolare New Avengers e nella miniserie Secret War (disegnata dall’artista nostrano Gabriele Dell’Otto) lo scrittore di Cleveland intesse una trama molto fitta, carica di thrilling che esplose sulle pagine della serie dei Vendicatori con la scoperta che Elektra era un’aliena mutaforma. Da questo momento, nella comunità supereroistica della Casa delle Idee, nessuno si fidava più del proprio compagno di squadra, dando vita a una campagna pubblicitaria che ruotava intorno al disclaimer “Gli Skrull sono tra noi. Di chi ti puoi fidare?”.

Secret Invasion

Guidati dall’Imperatrice Veranke (che aveva preso il posto di Jessica Drew, Spider-Woman, tra le fila degli Avengers), gli alieni mutaforma hanno iniziato a mettere in pratica il loro piano per trasferirsi sulla loro Terra Promessa. Nello sviluppo della storia, abbiamo scoperto che sono stati proprio gli eroi della Marvel a fornire ai loro avversari lo strumento per decidere le sorti dello scontro: anni prima, gli Illuminati – un gruppo segreto composto da Namor, il sovrano di Atlantide, Iron Man, Reed Richards dei Fantastici Quattro, Charles Xavier, direttore dell’accademia dei giovani dotati, Dottor Strange, lo Stregone Supremo della Terra, e Freccia Nera, l’allora sovrano degli Inumani, che determinava il destino del mondo – furono catturati e studiati; così facendo, gli Skrull hanno trovato un modo per assumere non solo le sembianza umane ma anche superare ogni tipo di controllo.

La guerra Kree/Skrull

Nel corso della vicenda, abbiamo scoperto che anche lo stesso Freccia Nera era un mutaforma e, vista la sua posizione all’interno degli Illuminati, ha determinato in maniera decisiva eventi quali Planet Hulk e Civil War. Non solo: l’inizio dell’invasione segreta, infatti, risale a decenni prima, alle fasi successivamente immediate della guerra Kree/Skrull, un’altra importante storia degli Avengers scritta da Roy Thomas è pubblicata negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’70.

La conclusione dell’invasione

Come spesso succede nell’Universo Marvel, è stato Reed Richards a risolvere la disputa e allontanare gli Skrull dal nostro pianeta. Nelle battute finali dello scontro, però, Norman Osborn (Goblin) è riuscito a prendersi il merito agli occhi dell’opinione pubblica dell’uccisione di Veranke. Alla nemesi di Spider-Man è stata offerta la possibilità di guidare gli Stati Uniti d’America e dare inizio al suo Regno Oscuro. Ma questa è un’altra storia.

Per ora, restiamo su Secret Invasion e i risvolti di questa situazione. Sicuramente, la miniserie a fumetti (che ha coinvolto con vari tie-in tutte le serie regolari delle testate Marvel) è partita decenni prima nella costruzione dell’invasione, coinvolgendo supereroi di primissimo piano e determinando in maniera netta gli sviluppi successivi. Nel caso del Marvel Cinematic Universe, non sappiamo quanti e quali personaggi possano essere stati sostituiti da questi alieni: per ora, abbiamo visto solo Nick Fury e Evertt K. Ross trasformarsi in Skrull.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per comprendere la portata di questa nuova invasione segreta. Intanto potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla serie nella nostra scheda.

