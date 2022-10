Gli Anelli del Potere, scopriamo l’attore che interpreta Sauron nella serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è conclusa con la rivelazione che tutti aspettavano: l’identità di Sauron e del suo interprete nella serie ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien.

Nei primi episodi si è scoperto che Galadriel, interpretata da Morfydd Clark, voleva vendicare la morte del fratello Finrod (Will Fletcher), di cui era colpevole proprio l’Oscuro Signore che rappresenta una minaccia per tutti i mondi e può assumere molte forme e nomi.

Nel finale Galadriel scopre di essere stata ingannata dal suo nemico quando aveva incontrato Halbrand, interpretato da Charlie Vickers. L’Oscuro Signore le ha offerto la possibilità di unirsi a lui e diventare la sua regina, proposta seccamente rifiutata dall’elfa. Sauron è quindi fuggito con destinazione Mordor.

Chi è Charlie Vickers

L’attore australiano Charlie Vickers è nato a St Kilda, Melbourne, nel 1992 ed è poi cresciuto a Geelong. L’attore ha studiato alla RMIT University di Melbourne e ha iniziato la sua carriera con il teatro amatoriale prima di fare un’audizione per la Central School of Speech and Drama a Sydney. Vickers ha raccontato a The Guardian:

Si è trattata dell’unica audizione che avevo fatto perché non avevo il coraggio di farne altre. Temevo troppo il rifiuto. Non l’ho nemmeno detto a nessuno, solo a mia madre, perché avevo paura che avrei dovuto dire che non ero stato accettato, che è qualcosa di semplicemente folle. Ma l’ho fatta a mi ha cambiato la vita.

Per migliorare le sue capacità, Charlie si è quindi trasferito a Londra, nel Regno Unito, dove si è poi diplomato alla Royal Central School of Speech and Drama nel 2017.

I film e le serie tv con protagonista Charlie Vickers

L’attore australiano ha debuttato sul piccolo schermo in occasione degli otto episodi della serie I Medici, in cui ha avuto il ruolo di Guglielmo Pazzi.

Nel film Palm Beach, diretto da Rachel Ward nel 2019, ha invece avuto la parte di Dan che gli ha permesso di recitare accanto ad attori del calibro di Sam Neill, Greta Scacchi e Richard E. Grant.

Nel 2020 Vickers è stato diretto da Douglas Ray nel thriller Death in Shoreditch, in cui ha avuto il ruolo di Andrews.

Charlie è stato quindi scelto per recitare nella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere con il ruolo di Halbrand, rivelatosi poi il malvagio Sauron. L’attore ha raccontato che non era consapevole della doppia identità del suo personaggio fino alle riprese del terzo episodio, e che nelle audizioni aveva letto gli script relativi a Elrond, personaggio poi affidato a Robert Aramayo:

Devono aver deciso che volevano andare in un’altra direzione, ma mi volevano comunque. Quindi ho fatto un altro paio di audizioni e ho capito che stavo interpretando un umano, ma non sapevo altri dettagli.

Per prepararsi alle riprese della serie ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien, Vickers ha deciso di immergersi per cinque giorni nella natura del Tongariro National Park, in Nuova Zelanda, e ha dovuto prepararsi fisicamente alle sequenze d’azione imparando come restare il più a lungo possibile in apnea per girare sott’acqua alcune sequenze.

Il fatto che Halbrand fosse una creazione nuova degli sceneggiatori non gli ha permesso di usare come fonte diretta le opere di Tolkien, ma Vickers ha letto più volte Il Silmarillion, la Storia della Terra di Mezzo, i racconti rimasti incompiuti dell’autore. Charlie ha spiegato:

Ciò che ho trovato davvero utile è stato leggere le lettere di Tolkien: ce ne sono centinaia e c’è molto della sua opinione sul mondo. Essendo Halbrand un personaggio originale, devi vivere e respirare Tolkien per interpretarlo nel modo giusto.

I prossimi progetti di Charlie Vickers

Chi vorrà rivedere in azione l’interprete di Sauron non dovrà attendere la seconda stagione della serie Gli Anelli del Potere: l’attore ha recitato anche nella miniserie The Lost Flowers of Alice Hart, tratta dal romanzo di Holly Ringland.

I sette episodi prodotti per Amazon Studios hanno come protagonista Sigourney Weaver e nel cast ci sono anche Alycia Debnam-Carey, Asher Keddie, Frankie Adams e Alexander England.

Al centro della trama ci sarà una ragazza cresciuta in un ambiente violento che rimane orfana e si trasferisce quindi a casa della nonna, che vive in una Flower Farm.

