Qualche giorno fa Prime Video ha alzato il sipario su, e in vista del lancio del primo teaser trailer (in arrivo nella notte tra domenica e lunedì) ha pubblicato 23 teaser poster. Noi ci siamo lanciati subito in speculazioni su chi fossero i personaggi raffigurati (nel dettaglio delle sole mani), e grazie alla successiva pubblicazione delle prime immagini ufficiali e delle prime informazioni sulla serie, possiamo ora fare il punto su chi siano veramente alcuni di loro.

Ecco quindi quelle che non sono più ipotesi, ma informazioni ufficiali su alcuni di quei 23 poster!

Andiamo con ordine.

Questo è l’elfo silvano Arondir, un personaggio inedito interpretato da Ismael Cruz Cordova. Sarà la prima persona nera a interpretare un elfo sullo schermo in un progetto basato sulle opere di Tolkien (cosa che sta causando alcune polemiche sui social). Nella serie vivrà un amore “proibito” con Bronwyn.

Eccola Bronwyn, altro personaggio inedito: è una guaritrice umana interpretata da Nazanin Boniani, attrice britannica di origini iraniane. Il poster con la spada, invece, raffigura suo figlio. Il personaggio che la brandisce non ha nome: sappiamo solo (come confermato da Torn) che è il figlio di Bronwyn. Sulla spada spezzata abbiamo speculato parecchio, soprattutto perché vi sono incise rune piuttosto minacciose e oscure: il suo aspetto ricorda Dol Guldur. Tuttavia nulla sappiamo a riguardo.

Ecco invece i nani. Lui è Durin IV (Owain Arthur), principe di Khazad-dûm, regno nanico rappresentato all’epoca della sua gloria, quando era avvolto da luce, cibo e musica. Lei è Disa (Sophia Nomvete), principessa dei nani e possibile sposa di Durin. Sarà la prima donna nera a interpretare un nano in un progetto basato sulle opere di Tolkien (e anche il primo nano donna). Zoomando l’immagine di Vanity Fair, possiamo osservare quella che sembra un po’ di peluria, un accenno di barba…

Vanity Fair ha confermato che quello nel poster è Halbrand (Charlie Vickers), mostrato poi nelle foto pubblicate dalla rivista. Personaggio inedito, “fugge dal passato”. Inutile dire che la spada (che nella parte a destra dell’immagine si vede, sfocata, sullo sfondo) e la sua armatura ricordano Rohan. Che sia un uomo del Rhovanion? Galadriel si ritrova insieme a lui a lottare per la sopravvivenza su una zattera nel Belegaer in tempesta.

Ecco Galadriel (Morfydd Clark), principessa guerriera. Sta facendo molto discutere questa descrizione dell’elfa interpretata da Cate Blanchett nei film di Peter Jackson, come “comandante delle Armate del Nord”. Tuttavia non si è mai escluso, per esempio, che Galadriel abbia partecipato alla Guerra d’Ira.

Sulla sua armatura compare una stella che ricorderebbe il sigillo di Fëanor, cosa che sarebbe decisamente errata. In realtà sembrerebbe più la stella Earendil, cosa che invece avrebbe perfettamente senso (non tanto per i collegamenti con il personaggio, ma con la stella. Ricordate Frodo, “Ti saluto o Eärendil, la più luminosa delle stelle”?).

Da notare infine che nel pugnale mostrato nel poster, oltre ai riferimenti agli alberi Telperion e Laurelin, ci sono tre perle o gemme: c’è chi ipotizza siano riferimenti ai Silmaril, forse un retaggio di antichi simboli cari a Galadriel.

Infine, gli ultimi tre personaggi sui quali abbiamo delle certezze: i pelopiedi, gli antenati degli hobbit nella Seconda Era. Non vivono nella Contea, gli showrunner hanno “creato una società pastorale di pelopiedi che vive nella segretezza e cerca di non farsi notare e che vivono una storia alla Rosencrantz e Guildenstern sono morti, ai margini delle storie principali.” Quelle a sinistra sono due “adorabili, curiose pelopiedi, interpretate da Megan Richards e Markella Kavenag”, che nella serie incontreranno un misterioso uomo perduto le cui origini promettono di essere uno degli enigmi più avvincenti della serie. Quello a destra, invece, è Sir Lenny Henry, attore britannico di origini giamaicane, che interpreta un anziano pelopiede. La mappa nelle sue mani sembra riportare delle rune, forse è una mappa del sud.

Ci sono vari poster che sono avvolti ancora nel mistero, ma tra tutti questo è il più ambiguo. Fin dall’inizio si è pensato potesse raffigurare Sauron, ma molto rapidamente la cosa è stata smentita. I leak dei mesi scorsi indicano un personaggio inedito di nome Adar, interpretato da Joseph Mawle, come possibile villain. Che sia un elfo corrotto? Sappiamo solo che l’aspetto dell’armatura ricorda, chiaramente, le armature di personaggi malvagi raffigurati nei film di Peter Jackson, dallo stesso Sauron ai Nazgul. Nell’articolo di Vanity Fair si menziona il fatto che Sauron sia fondamentale durante tutta la Seconda Era, che culmina con il suo ritorno. Ma all’inizio della serie, vi saranno solo accenni al pericolo in arrivo: c’è chi li percepisce chiaramente e chi li ignora. Il primo episodio si intitolerà L’ombra del passato, e non è da escludere che questa figura sia una di quelle cui Galadriel dà la caccia all’inizio della puntata: uno dei pochi sodali di Morgoth rimasti.

Confidiamo che il trailer tolga altri dubbi, intanto vi ricordiamo che arriverà online nella notte tra domenica e lunedì!

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.