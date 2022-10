Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il titolo del sesto episodio de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere è Udûn, una parola che i fan dell’esalogia di Peter Jackson ricorderanno viene menzionata da Gandalf ne La Compagnia dell’Anello, quando contrapponendosi al Balrog esclama “Tu non puoi passare! Io sono il custode del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor. Il fuoco oscuro non ti servirą a nulla, fiamma di Udûn!” È una frase, peraltro, presente nel romanzo di J.R.R. Tolkien, nel capitolo “Il ponte di Khazad-Dûm”.

Ne Gli Anelli del Potere, “Udûn!” viene esclamato in maniera vittoriosa dagli orchi quando viene attuato con successo il piano di Adar (Joseph Mawle) negli ultimi minuti della puntata. Il piano consisteva nell’utilizzare l’antica spada trovata da Theo per innescare l’eruzione del Orodruin (il Monte Fato), distruggendo le Terre del Sud e coprendo il cielo di una coltre oscura, rendendo quindi l’ambiente ospitale per gli Orchi che temono il sole: un luogo che possano chiamare casa. Insomma, creando Mordor.

Significato di Udûn

Udûn è un termine che, in elfico Sindarin, significa “inferno” o “fossa oscura”, ma è anche il nome Sindarin di Utumno (che nell’elfico Quenya significa “mondo sotterraneo”), la prima fortezza di Morgoth (noto all’epoca come Melkor) nell’estremo nord da cui ha lanciato l’attacco verso i due Lumi dei Valar corrompendo Arda. È a Utumno che, come si racconta ne Il Silmarillion, Melkor imprigionò gli elfi caduti nelle sue mani corrompendoli e rendendoli schiavi, generando così la razza degli Orchi (un “atto d’invidia e di scherno verso gli elfi”). Questo tema, in particolare, viene menzionato in maniera molto evidente nel sesto episodio della serie in un dialogo tra Adar e Galadriel. Utumno venne poi attaccata e distrutta dai Valar nella Prima Era.

Udûn è anche il nome, ne Il Signore degli Anelli, della valle a nord ovest di Mordor dove si trova il Cancello Nero, dietro il Morannon. La valle e la fortezza di Morgoth non hanno alcun collegamento diretto, ma ne hanno uno indiretto: è un nome probabilmente scelto da Sauron proprio in memoria della fortezza del suo maestro.

