Mancano poche ore al finale di serie di Succession: presto dovremo dire addio alla famiglia Roy, ai rapporti disfunzionali da un lato esilaranti dall’altro inquietanti tra i suoi membri, al lusso sfrenato (ma mai realmente ostentato) di cui si circondano, e ovviamente alla lotta senza esclusione di colpi per la successione di Logan.

Negli ultimi episodi, e in particolare nel penultimo, quello dedicato al funerale, sono emersi numerosi nuovi dettagli sulla famiglia, come per esempio la causa della morte della sorellina di Logan. Ecco quindi che, in vista del lungo finale che andrà in onda negli USA sulla HBO e MAX, e in Italia su SKY e NOW, e che durerà 90 minuti, è venuto il momento di ripassare l’albero genealogico della famiglia Roy.

Per farlo, approfittiamo della bella illustrazione realizzata da Mark Chilcott, la cui stampa è stata messa in vendita da Bottleneck Gallery. Potete vederla qui sotto:

Logan Roy (Brian Cox)

Il patriarca della famiglia Roy, fondatore e CEO della quinta più grande media company al mondo, la Waystar RoyCo. Muore a causa di un attacco di cuore nel corso della quarta stagione: quella che dà il titolo alla serie è la sua successione.

Connor Roy (Alan Ruck)

Connor è il figlio più grande di Logan. È nato durante il suo primo matrimonio, e quindi è fratellastro degli altri tre. Non si fa coinvolgere direttamente negli affari di famiglia, vive in un ranch nel Nuovo Messico. Nel corso della seconda stagione decide di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, con conseguenze che vedremo nel corso della quarta stagione. La sua compagna Willa Ferreyra (Justine Lupe) è una drammaturga di scarso successo che diventa sempre più centrale nelle sue decisioni nel corso della serie, culminando nel matrimonio tra i due.

Kendall Roy (Jeremy Strong)

Secondo figlio di Logan, e primo dei tre figli da lui avuti con Caroline Collingwood, è il prescelto alla successione all’inizio della serie. Tra abusi di stupefacenti, divorzi e problem di vario tipo, vive all’ombra del padre e nel corso della serie compie un percorso di caduta e ascesa verso alla (possibile) vera successione. Ha sposato Rava, da cui poi ha divorziato, e i due hanno due figli: Iverson Roy e Sophie Roy.

Roman Roy (Kieran Culkin)

Sebbene sia il più immaturo dei quattro figli di Logan, è il terzogenito (il secondo avuto con Caroline Collingwood). Roman è completamente instabile, una sorta di scheggia impazzita. Pieno di vizi, estremamente sicuro di sé eppure molto immaturo, viene nominato COO della Waystar all’inizio della serie, creando non pochi guai. Nel corso delle stagioni si fa coinvolgere sempre di più negli affari di famiglia, ma alla morte del padre entra in una spirale delirante e apparentemente autodistruttiva dalla quale sembra non ci sia via di scampo.

Siobhan ‘Shiv’ Roy (Sarah Snook)

Quarta figlia di Logan e terza avuta con Caroline Collingwood, Shiv è inizialmente lontana dagli affari di famiglia, anche per via del suo orientamento politico apparentemente progressista. La sete di potere, tuttavia, la porta a farsi coinvolgere maggiormente. Nel corso della serie si sposa con l’impiegato della Waystar Royco Tom Wambsgans (Matthew MacFayden), e nella quarta stagione rimane incinta di suo figlio nonostante la crisi coniugale.

La prima moglie di Logan Roy (sconosciuta)

Non sappiamo il nome della madre di Connor, anche perché viene menzionata raramente nel corso della serie: sappiamo che è morta per le complicazioni di una malattia mentale, o così viene fatto credere, emersa quando il figlio era ancora piccolo. All’epoca, Logan decise di internarla in un istituto.

Caroline Collingwood (Harriet Walter)

Lady Caroline Collingwood è la seconda moglie di Logan, madre di Kendall, Roman e Shiv. È una ricca aristocratica e azionista della Waystar Royco. Durante il loro matrimonio, Logan, Caroline e i figli vivevano in Inghilterra: dopo il divorzio, il padre e i figli si trasferirono negli Stati Uniti. Scostante e gelida, è emotivamente distante dai propri figli e una vera narcisista.

Marcia Roy (Hiam Abbass)

Terza moglie di Logan, è nativa di Beirut. Prima di Logan ha avuto un altro marito, un uomo d’affari libanese, con cui viveva a Parigi. Il suo passato rimane avvolto nel mistero, e sebbene sia legatissima a Logan i suoi figli non nutrono una grande fiducia nei suoi confronti. Si allontanerà da Logan quando non potrà più supportare i costanti tradimenti prima con Rhea Jarrell e poi con Kerry Castellabate.

Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen)

Tom ha origini decisamente più umili dei Roy, ed entra nella famiglia quando si sposa con Shiv. Tuttavia viene spesso umiliato o preso in giro dai cognati o dallo stesso Logan.

Greg Hirsch (Nicholas Braun)

Il Cugino Greg è nipote del fratello di Logan, Ewan Roy, e viene spedito a New York dalla madre, che cerca di inserirlo nell’azienda di famiglia. L’unica persona con cui riesce a legare veramente, però, è Tom, di cui diventa assistente (e anche una sorta di suo “scagnozzo”).

Marianne Hirsch (Mary Birdsong)

Marianne è la madre di Greg e figlia di Ewan Roy, fratello di Logan.

Rava Roy (Natalie Gold)

Rava è la moglie di Kendall e madre di Sophie e Iverson. Kendall sembra sempre intenzionato a riavvicinarsi a lei dopo il divorzio, fino a che negli ultimi episodi della serie la distanza tra i due diventa davvero inconciliabile.

La prima sorella di Logan

Della sorellina di Logan si sente parlare in alcune occasioni durante la serie, e nell’episodio del funerale, il penultimo, scopriamo dalle parole di Ewan che è morta in giovane età. La famiglia Roy era emigrata negli Stati Uniti e Logan era stato mandato a studiare in una scuola lontana da casa. Il ragazzo si era ammalato e aveva convinto i genitori a farlo tornare, nel frattempo anche la sorellina si era ricongiunta a loro compiendo la traversata dell’oceano. Ammalatasi di polio, morì, e Logan si convinse di essere responsabile dell’accaduto, nonostante sia più verosimile che la bambina si fosse ammalata durante la traversata.

Ewan Roy (James Cromwell)

Fratello maggiore di Logan, ha preso le distanze dal fratello da molti anni, esprimendosi più volte contro la Waystar Royco. Nella seconda stagione minaccia di togliere il nipote Greg dal testamento se continuerà a lavorare per l’azienda di famiglia, e durante il funerale nel penlultimo episodio della serie pronuncia un commovente (ed estremamente schietto) tributo nei confronti del fratello.

