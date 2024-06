Serie TV come The Boys sono veramente merce rara nel 2024. Un’affermazione vera sia nel caso venga associata alla costante qualità dello show, che ha raggiunto ormai la quarta stagione, che nel caso si ragioni sugli adattamenti ben riusciti di opere a fumetti. L’idea originale portata su carta da Garth Ennis e Darick Robertson nel 2006 ha infatti trovato pieno compimento grazie a Eric Kripke, visionario autore statunitense qui nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Il risultato? Una serie TV in grado di prendere il materiale originale e di declinarlo con un lessico moderno. Un lessico che adatta alcune storyline, creando interessanti parallelismi con la situazione sociopolitica dei nostri giorni.

Eppure, nonostante questo enorme lavoro di rielaborazione, The Boys continua a mantenere quel tono grottesco e folle tipico della storia di Ennis e Robertson. Un tono che lo rende spesso irrealistico, ma proprio per questo affascinante.

Siamo certi, infatti, che tra i nostri lettori ci siano numerosi fan dello show disponibile su Prime Video. Per questo motivo abbiamo quindi deciso di consigliarvi altre cinque serie (o miniserie) a fumetti da recuperare se state amando la quarta stagione di The Boys. In alcuni casi si tratta di storie che sono persino state adattate a loro volta per diventare film e/o serial televisivi. Siete pronti a scoprire di quali titoli stiamo parlando?

PREACHER

Il primo fumetto della nostra lista non poteva non essere Preacher, serie composta da 75 albi scritta dal già citato Garth Ennis. Il tutto accompagnato dai disegni di Steve Dillon e dalle splendide copertine di Glenn Fabry. Preacher segue la storia di Jesse Custer, un predicatore del Texas che viene posseduto da una creatura figlia di un rapporto tra un angelo e un demone. Una creatura sospesa tra il bene e il male, incapace di comprendere appieno l’animo degli esseri umani. Ha quindi inizio un viaggio on the road alla ricerca di Dio, scomparso misteriosamente dopo la nascita della creatura. Ad accompagnare Jesse troviamo la sua ex fidanzata Tulip e il folle vampiro irlandese Cassidy. Una storia sopra le righe, comica e violenta allo stesso tempo esattamente come la serie TV dei ragazzacci guidati da Billy Butcher.

Grazie a Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin, Preacher è diventato anche uno show televisivo trasmesso da AMC e pubblicato in Italia su Prime Video. Stiamo parlando di quarantatré puntate suddivise in quattro stagioni che riescono, pur con le dovute differenze, a raccontare la medesima storia vista nel fumetto. Esattamente come The Boys, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un’opera apprezzata da pubblico e critica. Un’opera forte di una propria identità e che vi consigliamo di recuperare nel caso siate alla ricerca di emozioni forti, personaggi carismatici, fiumi di sangue e black humor.

WATCHMEN

Il secondo titolo è forse il più importante di quelli proposti. Stiamo parlando di Watchmen, miniserie di dodici albi scritta da Alan Moore, disegnata da Dave Gibbons e colorata da John Higgins. Non ci sono mezzi termini per dirlo: Wathcmen è uno dei fumetti più importanti mai scritti. Il merito è da ritrovare nelle sue tematiche trattate, nella decostruzione del supereroe americano e nella potenza del lessico utilizzato. Un lessico che mette su carta tavole dal ritmo differente, con costruzioni delle pagine sempre brillanti e in grado di colpire tanto il pubblico del 1986 (anno di uscita del primo numero americano), quanto i lettori moderni.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un fumetto pensato per un pubblico adulto che riflette sul ruolo dell’eroe e, più in generale, su quello dell’essere umano all’interno della società. Da questo classico intramontabile sono stati tratti il film del 2009 diretto da Zack Snyder e la serie del 2019 ideata da Damon Lindelof. Se il primo è una trasposizione quasi pedissequa del fumetto, il secondo è in realtà un sequel standalone della storia scritta da Alan Moore. Un esperimento bizzarro, ma meritevole di attenzione.

NEMESIS

“Cosa succederebbe se Bruce Wayne fosse il Joker?” Questo era lo strillone con il quale venne proposto nel 2013 Nemesis, miniserie scritta da Mark Millar e disegnata da Steve McNiven. L’idea alla base è quella di raccontare una storia nella quale il supereroe più forte del pianeta non sia altro che un folle criminale con manie omicide. Una storia costellata di violenza e che punta a far riflettere il lettore su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato. Narrativamente, però, Nemesis finisce per essere un incredibile blockbuster, divertendo e intrattenendo sino all’ultima pagina, senza però offrire grandi spunti di riflessione. Un risultato che qualcuno potrebbe trovare deludente, ma che si sposa alla perfezione con lo stile di Millar.

Nulla da dire, invece, sul comparto visivo. I disegni di Steve McNiven sono colmi di dettagli e riescono a valorizzare sia le scene d’azione, che i momenti più lenti e intimi. Il successo di Nemesis ha comunque permesso a Millar di tradurre il progetto anche in un film, che però non è ancora stato realizzato. L’ultimo aggiornamento risale ormai al 2021, quando è stato ufficializzato che Emerald Fennell (Saltburn) ha terminato di scrivere la sceneggiatura della pellicola. Secondo alcune voci di corridoio pare che il film possa arrivare direttamente su Netflix, ma rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della produzione. In ogni caso: se avete amato The Boys, il fumetto di Nemesis potrebbe fare assolutamente al caso vostro.

SEX CRIMINALS

Adorate The Boys per il suo tono irriverente, ma siete infastiditi dalle scene splatter? Vi piace l’idea di vedere bizzarri superpoteri applicati nei modi più strani possibile? Allora Sex Criminals è il fumetto che fa per voi. Scritto da Matt Fraction, disegnato da Chip Zdarsky e colorato da Becka Kinzie, Sex Criminals narra la storia di Suzie e Jon, due ragazzi che si conoscono a una festa e finiscono a letto insieme. È così che i due scoprono di avere uno strano superpoteri in comune: bloccare il tempo una volta raggiunto l’orgasmo. Consapevoli del potenziale di questa innata caratteristica, i due decidono di utilizzare i propri poteri per rapinare la banca nella quale lavora Jon, in modo da salvare la biblioteca di Suzie ormai sull’orlo dello sfratto.

Pensate che tutto questo sia folle? Ebbene, abbiamo evitato alcuni dettagli per non rovinarvi la sorpresa una volta iniziata la lettura. Al momento Sex Criminals è in mano a BAO Publishing, che ha publicato quattro dei sei volumi che compongono l’intera serie. Una serie che, grazie al suo stile grafico unico e a dialoghi a dir poco esilaranti, siamo certi potrebbe piacere a tutti coloro che cercano una storia folle, ma allo stesso tempo lucida. La naturalezza con la quale Fraction e Zdarsky trattano la sessualità è semplicemente avvolgente, dimostrando come si possa parlare di argomenti considerati spesso tabù con estrema trasparenza e umorismo.

SAM AND TWITCH

Chiudiamo, infine, con una serie perfetta per coloro che amano il confronto tra esseri umani e supereroi visto in The Boys: Sam and Twitch. La serie è ambientata all’interno dell’universo di Spawn e vede i due detective indagare su misteriosi omicidi spesso legati a criminali dotati di poteri. Il successo di queste storie è dettato dal tono oscuro e violento dei racconti, perfettamente in linea con il desiderio della Image di dare vita a una differente tipologia di fumetto supereroistico.

Sam e Twitch sono comparsi in quasi tutte le trasposizioni di Spawn, che si tratti della serie animata del 1997 o del videogioco “Spawn: In the Demon’s Hand”. Se nel film diretto da Mark A.Z. Dippè possiamo vedere due detective molto simili ai due personaggi arrestare un criminale, nel prossimo reboot sappiamo per certo che i due poliziotti saranno presenti. Salvo colpi di scena, Twitch ha persino già un volto: Jeremy Renner. Se volete una serie cupa e grottesca, ma ancorata a un solido universo narrativo, allora vi consigliamo di recuperare i due volumi di Sam and Twitch editi da Panini. Si tratta di due importanti raccolte, contenenti tutte le migliori storie del duo. Un vero must per gli appassionati di thriller a fumetti.

E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i canali social di BadTaste (TikTok incluso).

