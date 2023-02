The Legend of Vox Machina: cinque GDR che vorremmo vedere trasposti come film o serie tv

The Legend of Vox Machina

È ormai passata una settimana dal termine della seconda stagione di The Legend of Vox Machina. Una settimana che ci ha permesso di realizzare su quanto questa serie ci abbia convinti e su come l’idea di adattare una campagna di un gioco di ruolo da tavolo possa risultare vincente. Questo perché l’elemento del fato legato al tiro dei dadi permette alla storia di evolversi in modi del tutto inaspettati, allontanandosi quindi dai racconti più classici. Un risultato del quale i ragazzi di Critical Role erano estremamente consapevoli, dato che su questo “dettaglio” sono riusciti a costruirsi una vera e propria carriera.

Se siete amanti dei giochi di ruolo, sarete sicuramente a conoscenza della miriade di prodotti che si diffondono con cadenza mensile sul mercato italiano e internazionale. Prodotti talvolta ispirati a Dungeons & Dragons, ma altre volte forti di una propria identità. Dopotutto non è detto che ogni giocatore desideri di vivere in un mondo fantasy, popolato da elfi, draghi e troll. Ecco che i GDR non lasciano quindi indietro nessuno, dando a chiunque la possibilità di vivere indimenticabili avventure insieme ai propri amici.

Affascinati dalla serie TV dedicata ai Vox Machina e disponibile su Amazon Prime Video, abbiamo quindi pensato a cinque altri GDR che ci piacerebbe vedere adattati sul grande o piccolo schermo. Nonostante il cinema permetta una cura spesso maggiore nelle produzioni, è altresì innegabile che i giochi di ruolo si sposino meglio con il linguaggio delle serie TV. La costruzione dei cliffhanger, la varietà di situazioni e la struttura “a quest” delle avventure sono tutti elementi che possono permettere al racconto di venire frammentato, senza che questo infici sulla qualità finale dell’opera.

Ma non perdiamo altro tempo e vediamo insieme quali titoli potrebbero trovare un grande bacino d’utenza se trasposti in film o serial televisivi.

FABULA ULTIMA

Il primo GDR citato in questa lista non poteva che essere il vincitore del premio “Gioco di Ruolo dell’Anno” ai Lucca Comics Awards del 2022: Fabula Ultima. Fabula Ultima è un’opera che, visto l’immenso successo di anime e manga dei giorni nostri, troverebbe senza dubbio terreno fertile nei cuori di moltissimi spettatori. Ispirato ai JRPG in stile Final Fantasy, l’opera sviluppata da Emanuele Galletto e prodotta da Need Games vanta non solo meccaniche avvincenti da scoprire, ma anche una grande inclinazione alla narrativa. Per questo motivo, l’idea di vedere opere trans-mediali provenienti da questa nuova IP stuzzica non poco la nostra fantasia.

BROKEN COMPASS

Andiamo indietro di un anno e scopriamo insieme il precedente vincitore ai Lucca Comics Awards: Broken Compass. Abbiamo più volte affermato quanto manchi sul mercato una buona serie (o film) d’avventura in stile Indiana Jones. La trasposizione di Uncharted non può certo dirsi del tutto riuscita e persino lo show tratto da Il Mistero dei Templari ha dimostrato gravi lacune di scrittura. Broken Compass, ideato da Riccardo Sirignano e Simone Formicola, potrebbe colmare questa lacuna e permetterci di vivere adrenaliniche avventure tra una tomba rimasta sepolta per millenni e una caccia al tesoro nel centro di Londra.

KIDS ON BIKES

Ammettetelo: guardando Stranger Things avete sognato almeno una volta di vivere un’avventura dalle tinte soprannaturali e ambientata negli anni Ottanta. Kids on Bikes vi permette di fare esattamente questo. Di salire in sella alle vostre biciclette e ti scoprire i segreti nascosti nelle piccole cittadine degli Stati Uniti. Visto anche il design accattivante del GDR di Jonathan Gilmour e di Doug Levandowski, ci troviamo di fronte a un prodotto perfetto per una trasposizione in animazione. Uno show che faccia dello stile il proprio punto di forza, accompagnato da un po’ di sano mistero che trascini i ragazzi verso il genere thriller e che smetta di trattarli come dei bambini.

LUPO SOLITARIO

Finora abbiamo evitato di citare titoli fantasy, in modo da non rimanere troppo vicini a The Legend of Vox Machina. Eppure, arrivati a questo punto, non possiamo non nominare il gioco di ruolo di Lupo Solitario. Edito da Raven, quest’opera riprende i magnifici librogame ideati da Joe Dever e permette agli utenti di vivere una personale avventura nel mondo di Magnamund. Esattamente come un certo Strigo di una celeberrima serie di libri polacca, anche Lupo Solitario potrebbe trovare una nuova dimensione attraverso un adattamento. In questo caso, inoltre, riteniamo che potrebbe essere interessante puntare su un lungometraggio, in modo da tenere alto il budget per una mole di tempo più limitata. Una scelta che, di conseguenza, potrebbe garantire al film una resa scenica imponente quanto merita un’opera di questo tipo.

7th SEA

Ormai lo diciamo da mesi: siamo orfani di Black Sails e di qualsiasi opera ambientata sul ponte di una nave che naviga in mezzo al mare. 7th Sea potrebbe, in questo caso, alleviare questa nostra pena, permettendo anche a moltissime altre persone di scoprire il continente di Théah, ispirato all’Europa del XVII secolo. Inutile dire che il risultato potrebbe essere una vera boccata di aria fresca, in grado di raggiungere il mercato senza particolari rivali in questo genere. Vista l’assenza di un vero e proprio protagonista e la cura riposta nel world building, 7th Sea si presterebbe moltissimo a un serial televisivo. Un serial dover poter passare più tempo possibile in compagnia di carismatici scavezzacollo e marinai in cerca di fama e oro.

Questi sono solo alcuni dei giochi di ruolo che ameremmo vedere trasposti al cinema o in TV. E voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con la nostra selezione, oppure avreste qualche altro titolo da suggerirci?