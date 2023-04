The Night Agent, ultimo grande successo targato Netflix, è entrato nella classifica dei 10 show più visti della piattaforma. Forte di un mix ben calibrato tra azione, politica e spionaggio, The Night Agent è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Il cast è davvero molto ricco e non si sa ancora quale dei personaggi tornerà. Ma, se la prima stagione vi ha appassionato e volete sapere qualcosa di più sugli attori della serie, continuate a leggere!

GABRIEL BASSO

Protagonista indiscusso di The Night Agent è Gabriel Basso. L’attore interpreta Peter Sutherland, agente dell’FBI che si ritrova coinvolto in prima persona in un complotto che coinvolge i vertici della Casa Bianca.

Basso, ventotto anni, ha già al suo attivo un discreto numero di ruoli in cinema e televisione.

La prima parte importante la ottiene nel 2011 quando recita in Super 8, film di fantascienza per ragazzi diretto da J.J. Abrams. Nel 2016 interpreta il figlio di Renée Zellweger accusato di parricidio e difeso in tribunale da Keanu Reeves nel thriller Una doppia verità. Il film non riscuote grande successo, così come pesantemente stroncato dalla critica è stata la pellicola successiva in cui recita a fianco di Glenn Close e Amy Adams: Elegia americana. Il film, diretto da Ron Howard, è un viaggio nei ricordi del protagonista che ripercorre la sua vita all’interno di una famiglia disfunzionale.

Non sappiamo al momento se Gabriel Basso sarà coinvolto in nuovi progetti, ma è certo il suo ritorno come Peter Sutherland nella seconda stagione di The Night Agent.

LUCIANE BUCHANAN

Controparte femminile di Peter Sutherland è Rose Larkin, la ragazza che l’agente deve proteggere. Rose è interpretata da Luciane Buchanan, attrice neozelandese di ventinove anni.

L’attrice, prima della sua interpretazione in The Night Agent, era perlopiù sconosciuta in Italia. Ha recitato in alcuni ruoli significativi in serie TV neozelandesi come Filthy Rich (2016-2017), mentre in italiano è possibile vederla su Netflix nella serie fantasy The New Legends of Monkeys.

Ancora non sappiamo se Buchanan tornerà a rivestire i ruoli di Rose Larkin, ma la sua presenza nella seconda stagione è altamente probabile.

HONG CHAU

Tra i volti più famosi di The Night Agent, Hong Chau è una delle attrici del momento. Nella serie interpreta Diane Farr, segretario di Stato e alleata (?) di Peter Sutherland.

Chau esordisce al cinema con niente di meno che Paul Thomas Anderson in Vizio di forma (2014). Nel 2017 recita in Downsizing – Vivere alla grande ricevendo il plauso della critica e una nomina ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista.

Ottime critiche le ottiene anche per la sua parte nella miniserie del 2019 Watchmen. Ma il suo successo esplode con gli ultimi due film: The Menu (2022) e The Whale di Darren Aronofsky (2022). Per quest’ultimo film ottiene infatti una candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista.

Se siete fan dell’attrice potrete rivederla presto nel nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City, che verrà presentato in anteprima a Cannes.

EVE HARLOW

Spietata assassina sulle tracce di Peter e Rose, Ellen è interpretata dalla trentatreenne Eve Harlow.

L’attrice canadese ha all’attivo alcune piccole parti al cinema come in 2012 (2009) e The Tomorrow Man (2019), ma è nella serialità che il suo viso è più conosciuto.

Harlow, dopo qualche breve comparsata in serie tv come Fargo e The killing, ottiene il ruolo ricorrente di Maya in The 100 (2014). Nel 2015 recita in Heroes Reborn, mentre nel 2017 interpreta Tess nella serie Agents of S.H.I.E.L.D.

L’attrice non tornerà nella seconda stagione di The Night Agent, ma la rivedremo nel 2024 nell’ultima stagione di Star Trek: Discovery.

D.B. WOODSIDE

A interpretare Erik Monks, agente dei servizi segreti e guardia del corpo della figlia del Vicepresidente, troviamo D.B. Woodside. L’attore è un volto molto noto della serialità televisiva statunitense, in attività dalla fine degli anni ’90.

Da Buffy l’ammazzavampiri nel 2002 a 24 nel periodo 2003-2007, Woodside non si è mai fermato. Tra il 2014 e il 2018 ricopre il ruolo di Jeff Malone nella serie legal Suits, mentre diventa popolare negli ultimi anni per aver interpretato l’angelo Amenadiel in Lucifer.

Ancora non sappiamo nulla sui progetti futuri di Woodside.

