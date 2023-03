The Power: cosa sappiamo della nuova serie tratta da Ragazze elettriche

È online da un paio di settimane il trailer di The Power, serie TV distopica in uscita su Prime il 31 marzo. Composta da dieci episodi, la serie ci accompagnerà ogni venerdì fino al 12 maggio.

Nel cast, tra i giovani attori meno conosciuti, troviamo Toni Colette nei panni della sindaca Margot Cleary-Lopez e John Leguizamo nel ruolo del marito della donna.

Ma di cosa parla The Power?

Tratta dal romanzo della scrittrice inglese Naomi Alderman (tradotto in Italia con il titolo Ragazze elettriche), la serie è ambientata ai giorni nostri in un mondo in cui tutte le ragazze adolescenti scoprono di possedere un dono speciale. Improvvisamente, grazie a una strana matassa situata in prossimità delle clavicole, le ragazze sono in grado di emanare scariche elettriche con le loro mani. Ben presto le adolescenti capiscono di poter risvegliare questa facoltà anche nelle donne adulte e di poter creare così un nuovo equilibrio mondiale.

“Il mondo per come lo abbiamo sempre conosciuto potrebbe non essere più lo stesso,” dice il personaggio di Toni Colette nel trailer. Tra Londra e la Nigeria, tra Seattle e l’Europa dell’est, le ragazze si scoprono per la prima volta libere, per la prima volta potenti.

Ma quali conseguenze avrà questo Potere per il mondo?

Differenze con il romanzo

È difficile intuire le differenze tra serie e romanzo basandosi unicamente sul trailer. Ciò che sappiamo è che l’autrice ha collaborato alla scrittura della sceneggiatura insieme alla showrunner Raelle Tucker (True blood). Senza contare che gli amanti di Il racconto dell’ancella saranno contenti di sapere che Naomi Alderman è stata un’allieva di Margaret Atwood.

Dal trailer di The Power possiamo vedere come sia rimasto intatto l’impianto corale del libro. L’azione si sposta di nazione in nazione, tra i vari continenti, nell’ottica di voler mostrare come il Potere sia esteso in tutto il pianeta. Troviamo così i quattro personaggi principali di cui il romanzo segue la prospettiva. Tunde, nigeriano e aspirante giornalista, che segue la notizia delle scariche elettriche sin dalle prime avvisaglie. Abbiamo il personaggio della sindaca e ancora quello della criminale Roxy. Infine, dalle immagini che scorrono rapide del trailer, si intuisce la presenza della quarta protagonista, colei che diventerà presto una nuova guida religiosa conosciuta col nome di Madre Eve.

Molto importante all’interno del romanzo sono anche le reazioni dei vari governi al Potere delle donne. C’è chi sceglie di abbracciarlo, sfruttandolo per i propri scopi e chi, al contrario, vuole reprimerlo a tutti i costi. Il trailer ci dà un assaggio anche di questo elemento, mostrandoci alcune giovani in manette e il personaggio interpretato da Leguizamo chiedere: “Tratterete le nostre ragazze come delle criminali?”

Il romanzo procede molto velocemente sul piano temporale, spesso con stacchi di mesi o anni. A giudicare dal video di presentazione (e per necessità narrative) sembra invece che questa prima stagione si concentrerà più sulla scoperta del Potere e le sue conseguenze.

Ma, per averne conferma, non ci resta che attendere il 31 marzo.