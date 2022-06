Nella notte tra domenica e lunedì, Westworld riprenderà la sua corsa su Now col primo episodio del quarto capitolo della storia, ma siete sicuri di ricordarvi tutto ciò che è successo nel finale della stagione 3?

Abbiamo deciso di venirvi incontro ripercorrendo le vicende dell’ultimo episodio andato in onda, con un pratico riassunto dedicato a ognuno dei personaggi principali e alle loro azioni nel finale della terza stagione di Westworld.

Dolores

Riportata in vita nel nuovo corpo da Caleb, Dolores è costretta a svelargli la verità: chi ha costruito lei ha studiato lui, e prosegue raccontandogli la storia del Parco 5 della Delos. Svelatogli il motivo per cui i due si sono incontrati, e ricomposto il nuovo corpo, Dolores gli spiega che il libero arbitrio esiste e può essere ottenuto. Ottenuta la fiducia di Caleb i due si infiltrano nella struttura del sistema di Rehoboam. Dolores svela a Caleb che ora è lui il leader dei rivoluzionari. Mentre si avvicinano alla fonte però, vengono fermati da una rediviva Charlotte. Caleb non pare vederla, e sebbene Dolores si scusi per quanto fatto alla sua famiglia, Charlotte le promette che userà i suoi stessi piani contro di lei. I rivoluzionari che li accompagnavano vengono colpiti dai proiettili nemici.

Dopo la sparizione dell’ologramma, Dolores capisce che gli avversari non sono uomini di Serac, corrompe quindi il cecchino per far fuori i nemici rimasti e lei e Caleb proseguono il loro cammino. Raggiunti da altri nemici, Dolores sprona Caleb ad andare da Rehoboam e diventare ciò che deve, rimanendo nella sala a fermarli. Maeve la raggiunge durante la fuga, e le due cominciano il secondo round. Dolores riesce a sconfiggere Maeve, e le svela che è il primo androide, e che vuole liberare tutti. Inizia il terzo round, e Dolores è in vantaggio, ma decide di lasciar andare Maeve, intimandole di non farsi coinvolgere. Mentre si allontana viene interrotta dall’ologramma di Charlotte, che la blocca e le spiega nuovamente che sta facendo tutto questo per vendicarsi delle sue azioni, e dopo averle detto un’ultima volta addio, la spegne.

Il piano di Dolores nella stagione 3 di Westworld

Dolores si risveglia sul tavolo di laboratorio di Serac, dove quest’ultimo la minaccia di cancellarle ogni ricordo se non gli dovesse dare l’accesso ai dati. La donna rifiuta, e la cancellazione ha inizio: rivediamo frammenti della vita di Dolores della stagione 1. Maeve le si avvicina e si connette a lei, scoprendo che non ha la chiave. Viene ordinata la cancellazione totale della memoria, Dolores grida di dolore.

Ci trasferiamo all’interno della sua mente, dove, in un dialogo con Maeve, Dolores prima rivela di aver affidato le mappe a una persona di cui si fida, poi svela l’interezza del suo piano: non vuole più distruggere gli uomini, vuole creare un mondo dove tutti siano liberi, e per quello ha deciso di usare Caleb, e non solo lui, spera che anche Maeve compia la scelta giusta. Il discorso di Dolores va avanti e il droide svela che sa che gli umani sono in grado anche di fare cose buone, e che si è aggrappata ai bei ricordi. Dopo aver dichiarato di aver scelto di vedere la bellezza, l’ultimo ricordo viene cancellato, e Dolores sparisce. Tramite le parole di Maeve, scopriamo infine che con l’ultimo ricordo di Dolores, il controllo di Rehoboam è passato nelle mani di Caleb.

Caleb

Dopo la morte di Dolores, Caleb ne preleva la perla e la porta altrove, dove si trova il nuovo corpo della donna. Caleb la intima a dirgli la verità, e lei confessa che sa tutto di lui perchè chi l’ha costruita lo ha studiato, all’interno del Parco 5 della Delos.

Si tratta di una struttura per l’addestramento militare, finanziata dal governo, in cui si utilizzavano bersagli vivi. Ogni mossa di Caleb, allora soldato, veniva catalogata e memorizzata. Il sistema lo categorizzò come una minaccia, che si sarebbe ucciso da lì a dieci anni, e lo drogò finchè non era più utile al suo scopo. Fortunatamente però Caleb serviva a Dolores. Nonostante l’uomo sia convinto di non avere scelta, lei gli rivela che il libero arbitrio esiste, e può essere ottenuto. Caleb le concede la sua fiducia e decide di aiutarla a liberare tutti. I due si infiltrano nella struttura del sistema di Rehoboam, qui Dolores gli rivela che ogni rivoluzione ha bisogno di un leader e che ora lui è al comando dei rivoluzionari. Dolores si ferma, e i rivoluzionari iniziano a cadere sotto il fuoco nemico. La protagonista gli svela che non si tratta di uomini di Serac e riesce a sbarazzarsi di quelli rimasti corrompendo il cecchino. Vengono però raggiunti da altri nemici, Dolores lo incita a raggiungere Rehoboam da solo, diventando ciò che deve. I due si separano.

Caleb è costretto a passare in mezzo alla rivolta per congiungersi ai suoi nuovi uomini. Bloccato a circa un kilometro dall’Incite, Caleb si riunisce ad Ash e Giggles e i tre decidono di assaltare una nave drone. Giggles viene atterrato, Ash rimane ad aiutarlo e Caleb riesce a infiltrarsi nel drone.

Il destino di Caleb nella stagione 3 di Westworld

Arrivato alla Incite, Caleb decide di risparmiare una delle guardie dopo essersi fatto consegnare un badge per entrare e, giunto al banco, immette l’hard drive per sovrascrivere il sistema, ma viene fermato dalla guardia del corpo di Serac. Dopo un breve scontro Caleb riesce a spezzargli il collo, ma viene raggiunto da Maeve che gli chiede di consegnare l’hard drive. Portato di fronte a Serac da Maeve, Caleb ragiona su chi è veramente, un assassino (almeno secondo le parole del magnate). Caleb chiede a Rehoboam che cosa accadrebbe se il piano di Dolores si dovesse attuare, scoprendo che l’umanità si estinguerebbe. Nonostante questo, Caleb si rifiuta di collaborare con Serac, e viene condannato a morte. Viene però salvato da Maeve, che decide di abbracciare il piano di Dolores.

Maeve gli rivela che è stato scelto da Dolores per la sua capacità di scelta. Scopriamo infine che con l’ultimo ricordo di Dolores, il controllo di Rehoboam è passato nelle mani di Caleb. L’uomo ordina a Rehoboam di cancellarsi, dando la possibilità al resto del mondo di scegliere. Dopo la cancellazione di Rehoboam, Maeve e Caleb si allontanano dalla Incite e guardano il nuovo mondo iniziare tra un esplosione e l’altra.

Maeve

Dopo lo scontro con Dolores da cui è uscita vincitrice, Maeve si risveglia di fronte a Serac e riceve nuovamente l’ordine di recuperare i dati del settore 16. Serac nel frattempo scopre che Caleb è stato in contatto con Solomon, e che al momento ha la perla di Dolores. Ordina a Maeve di trovarlo e finire il lavoro (ovvero recuperare la perla coi dati). Raggiunta Dolores, le due cominciano il secondo round. Questa volta Maeve viene sconfitta e scopre che Dolores è la prima degli androidi. Inizia il terzo round: Maeve viene battuta nuovamente, le viene detto di scegliere di non intromettersi. Rialzatasi, vede Dolores spenta in ginocchio, la solleva e la porta da Serac.

Davanti al banco operativo, Maeve ferma Caleb che sta per immettere l’hard drive e sovrascrivere il sistema, intimandolo a seguirla da Serac. I due raggiungono Dolores, dopo che Maeve rivela a Caleb che Serac gli ha promesso qualcosa di vitale. Dopo aver distrutto l’hard drive, Maeve scopre che Serac è solo un burattino di Rehoboam e decide di andarsene, ma viene fermata dalle minacce dell’uomo e decide quindi di introdursi lei stessa nella mente di Dolores, scoprendo che non ha la chiave.

La ribellione di Maeve

Mentre Dolores grida di dolore per la cancellazione dei ricordi, scopriamo che Maeve è ancora connessa. Nella mente di Dolores, le due stanno parlando del piano del droide: non vuole più distruggere gli uomini, vuole creare un mondo dove tutti siano liberi, e per quello ha deciso di usare Caleb, e non solo lui, spera che anche Maeve compia la scelta giusta. Convinta dal discorso sulla bellezza, Maeve si ribella, e dopo aver distrutto il telecomando per la sospensione, salva Caleb dagli uomini di Serac. Dopo aver ammazzato tutti, rivela a Caleb che è stato scelto da Dolores per la sua capacità di scelta. Scopriamo infine che con l’ultimo ricordo di Dolores, il controllo di Rehoboam è passato nelle mani di Caleb. Dopo la cancellazione di Rehoboam, Maeve e Caleb si allontanano dalla Incite e guardano il nuovo mondo iniziare tra un esplosione e l’altra.

Bernard

Dopo aver sconfitto William, a Bernard viene consegnata una valigetta con le indicazioni per raggiungere Dolores da Lawrence, ora al servizio della donna. Arrivato a destinazione, Bernard scopre di essere nella vecchia casa di Arnold, dove ne incontra la vedova, Lauren. I due parlano di Charlie, e Bernard scoppia a piangere. Lauren riconosce Arnold nel volto di Bernard, e gli spiega come ha superato il lutto: non devi lasciare andare chi ami, ma tenerlo stretto a te, nei ricordi passati insieme.

Tornato in albergo, Bernard mette Stubbs nel ghiaccio, prima di capire da solo che Dolores è morta. Bernard rivela all’amico che la chiave per il sublime è sempre stata nella sua mente, e decide di entrarci per scoprire la risposta su cosa accadrà dopo la fine del mondo. Una volta entrato nel sublime, Bernard si spegne.

La seconda scena post credit della stagione 3 di Westworld

Nella scena post credit, non sappiamo quanti anni sono passati, ma la camera d’albergo è piena di polvere e sabbia. Nell’ultimo frame dell’episodio finale della stagione 3 di Westworld, che potete vedere qui sopra, Bernard si risveglia.

William

Dopo aver affrontato a muso duro Bernard e Stubbs, e aver sparato a quest’ultimo, William viene sconfitto da Bernard e decide di fuggire. L’uomo va a recuperare i propri beni, solo per scoprire che sono stati congelati. Richiede quindi il proprio jet e una lista degli assets dei laboratori Delos, con cui intende salvare il mondo. Nel frattempo all’esterno le ribellioni continuano.

La prima scena post credit della stagione 3 di Westworld

Nella scena post credit, William si reca alla sede di Dubai della Delos cercando i residenti che si stanno ricostruendo. Scende all’ultimo piano dove incontra Charlotte che si è riparata da sola. Un droide con le fattezze di William lo sconfigge e lo uccide. Il droide ha preso tutti i dati dai mesi di crudeltà di William a Westworld, diventando la peggior versione di lui.

Charlotte

All’interno di Roboham, Charlotte ferma Dolores e Caleb. Charlotte parla della sua famiglia, uccisa dai piani di Dolores, ammettendo che erano una debolezza. Confessa poi che sapendo i piani di Dolores, farà di tutto per fermarla. Charlotte svanisce dopo aver detto a Dolores che la considera una sua debolezza ed è intenzionata a farla sparire.

Dopo lo scontro tra Maeve e Dolores che vede quest’ultima uscirne vincitrice, Charlotte scende nuovamente in campo, congelando il primo androide. Le svela che vuole concederle un’ultima speranza prima di portarle via tutto. Le ricorda quando era lei al posto suo, e come Dolores le abbia detto che non l’avrebbe più aiutata. Dopo di ciò la spegne e sparisce.

La prima scena post credit della stagione 3 di Westworld

Nella scena post credit Charlotte incontra William a Dubai, solo per presentargli il suo carnefice, un droide identico a lui. Charlotte dichiara che ora è una persona diversa da Dolores, e non commetterà gli stessi errori. La sede Delos di Dubai sta ricostruendo i residenti.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi nella versione doppiata saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 4 luglio, e, in contemporanea assoluta con HBO, dal 27 giugno on demand in versione originale sottotitolata.

