Amazon ha condiviso il primodella serie, progetto ispirato a Ragazze Vincenti, che svela inoltre ladi uscita su Prime Video: il 12 agosto.

Il video, che potete vedere qui sopra, regala le prime scene tratte dagli episodi e introduce i protagonisti della storia ispirata al film di Penny Marshall e alla storia vera dell’All American Girls Professional Baseball League.

La serie è stata co-creata da Abbi Jacobson e Will Graham e racconterà la storia di un gruppo di donne che giocano a baseball nel team Rockford Peaches durante la seconda Guerra Mondiale.

Nel cast ci sono Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo Roberta Colindrez, Nick Offerman, Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Kelly McCormack, Alex Désert, Priscilla Delgado, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field e Dale Dickey.

La serie prodotta da Sony Pictures TV è stata ordinata nel 2020 e tra i produttori c’è anche Will Graham.

Il film era stato diretto da Penny Marshall ed è stato scritto da Lowell Ganz e Babloo Mandel, da una storia di Kelly Candaele e Kim Wilson. Il progetto ha guadagnato 132 milioni di dollari in tutto il mondo.

Che ne pensate del teaser e della data di uscita della serie A League Of Their Own? Lasciate un commento!

Fonte: Amazon