Disney+ ha condiviso il trailer di Ahsoka, la nuova serie di Star Wars con star Rosario Dawson. Nel filmato appaiono anche il malvagio Thrawn, il villain molto atteso dai fan degli show animati, Ezra e personaggi che debuttano in versione live-action come Hera e Sabine.

La protagonista, nel filmato, parla anche di Anakin Skywalker e di quanto accaduto durante l’addestramento che non ha mai completato.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

