ALF è tornato sugli schermi grazie ad alcuni spot realizzati dalla Maximum Effort di proprietà di Ryan Reynolds.

Sul canale della casa di produzione – disponibile su Fubo, Amazon Freevee e Tubi – saranno infatti disponibili gli episodi dell’iconica sitcom degli anni ’80 con star l’alieno.

Con la collaborazione di Paul Fusco, creatore di ALF, e Shout! Studios sono quindi stati realizzati dei divertenti filmati per promuovere il debutto dello show.

ALF è così protagonista di uno spot per Mint Mobile, brand di proprietà di Reynolds venduto a T-Mobile con un accordo miliardario.

La star canadese ha dichiarato:

In Maximum Effort amiamo prendere rischi e confondere i confini tra show e sponsorship perché crediamo che entrambi possano essere fonte di intrattenimento. Oltre al mio irrazionale amore per ALF durante gli anni della mia giovinezza, uno dei motivi per cui abbiamo ottenuto la licenza di questo show è stato esattamente perché Paul, Shout! Studios e i nostri intrepridi brand partner volevano progettare con noi il ritorno di ALF.