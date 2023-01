Amazon sigla un accordo con Critical Role, annunciata la serie tv animata dei Mighty Nein

Amazon Studios ha annunciato un accordo pluriennale esclusivo per TV e film con Critical Role, la società di media e il gruppo di giochi di ruolo di D&D dietro la popolare serie animata di Prime Video The Legend of Vox Machina.

La prima nuova serie animata che verrà prodotta è Mighty Nein, basata sulla seconda campagna di Critical Role, che si è svolta da gennaio 2018 a metà 2021. Il gruppo di avventurieri Mighty Nein, una banda di criminali e disadattati, è l’unico che può impedire al regno di precipitare nel caos quando un artefatto arcano in grado di rimodellare la realtà cade nelle mani sbagliate. La produzione di “Mighty Nein” inizierà a breve in collaborazione con lo studio di animazione Titmouse, che ha collaborato con Critical Role e Amazon Studios per “Vox Machina”. Potete vedere un breve teaser qui sopra.

Per quanto riguarda The Legend of Vox Machina nel cast ci sono Taliesin Jaffe (Percival “Percy” de Rolo), Ashley Johnson (Pike Trickfoot), Travis Willingham (Grog Strongjaw), Sam Riegel (Scanlan Shorthalt), Marisha Ray (Keyleth), Liam O’Brien (Vax’ildan), Laura Bailey (Vex’ahlia) e Matt Mercer.

Tra le guest star della seconda stagione ci sono Henry Winkler, Lance Reddick, Cheech Marin, Will Friedle (Boy Meets World), Billy Boyd (The Lord of the Rings), Cree Summer (Rugrats), Alanna Ubach (Euphoria), Mary Elizabeth McGlynn (Ghost in the Shell 2: Innocence), Troy Baker (The Last of Us), Sendhil Ramamurthy (Heroes) e Ralph Ineson (The Witch).

Siete contenti per il nuovo accordo tra Critical Role e Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety