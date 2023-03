American Born Chinese: trailer e data per la serie tv con Michelle Yeoh

Disney+ ha pubblicato il trailer di American Born Chinese, svelandone anche la data d’uscita.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, annuncia l’uscita per il prossimo 24 maggio. Nel cast della serie tv vi ricordiamo ci sono i tre protagonisti di Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh, Key Huy Quan, e Stephanie Hsu.

American Born Chinese è tratta dalla graphic novel di Gene Luen Yang e può contare su una sceneggiatura firmata da Kelvin Yu (Central Park), coinvolto anche come produttore esecutivo e showrunner. Cretton sarà regista e produttore in collaborazione con Melvin Mar, Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang.

Al centro della trama ci sarà Jin Wang, un teenager comune che deve affrontare la vita sociale al liceo e la sua vita come figlio di immigrati. Quando il giovane incontra un nuovo studente straniero chiamato Wei-Chen, che sta facendo uno scambio scolastico, Jin si ritrova persino alle prese con una battaglia all’insegna di mitologiche divinità cinesi.

Lo show unisce azione, comedy, identità, cultura e famiglia e debutterà in primavera.

Che ne pensate del trailer di American Born Chinese? Seguirete la serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline