American Horror Stories tornerà con gli episodi della stagione 2 sugli schermi americani di Hulu il 21 luglio e il trailer regala le prime anticipazioni sulle storie che verranno raccontate e sui membri del cast.

Il video – tra omicidi, eventi sovrannaturali ed esperimenti raccapriccianti – conferma così il ritorno di volti già conosciuti nel mondo dei progetti horror ideati da Ryan Murphy come Cody Fern, Max Greenfield, Nico Greetham, Denis O’Hare e Gabourey Sidibe. Tra i nuovi arrivati nell’universo di American Horror Story ci sono invece le attrici Bella Thorne, Alicia Silverstone, Judith Light, Dominique Jackson e Quvenzhané Wallis.

La serie antologica di FX racconta in ogni episodio una storia, in alcuni casi collegata alle precedenti stagioni.

La prima collezione di Stories era stata lanciata sugli schermi americani nell’estate 2021 e aveva riportato gli spettatori in luoghi molto conosciuti come la Murder House, coinvolgendo anche Ben Harmon, il personaggio interpretato da Dylan McDermott.

