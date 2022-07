American Horror Stories tornerà con gli episodi della stagione 2 sugli schermi di FX il 21 luglio e online è stato condiviso il primo teaser.

Nel video, intitolato Die-O-Rama, si mostrano una serie di situazioni inquietanti: da esperimenti a tentati omicidi, il tutto ambientato in contesti da brivido all’interno di una casa delle bambole.

Lo show antologico di Ryan Murphy e Brad Falchuk è uno spinoff di American Horror Story e propone ogni settimana una puntata che racconta una storia terrificante.

Per ora i produttori non hanno rivelato i dettagli relativi alla trama delle storie portate sul piccolo schermo e al cast.

Nella prima stagione erano apparsi attori come Matt Bomer e Billie Lourd, al loro ritorno nella saga horror, e nuovi arrivi nel mondo terrificante ideato da Murphy, tra cui quelli di Paris Jackson, Aaron Tveit e Kevin McHale.

La distribuzione degli episodi in Italia dovrebbe avvenire tramite la piattaforma di streaming Disney+, ma non è ancora stata confermata la data prevista per l’uscita.

Che ne pensate del teaser trailer della stagione 2 di American Horror Stories? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube