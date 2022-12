Andor (prima stagione), la video recensione

È disponibile su Disney+ la prima stagione di Andor, la serie prequel di Rogue One: a Star Wars Story creata da Tony Gilroy, con protagonisti Diego Luna, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw.

ANDOR: LA TRAMA

Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

