Peacock ha condiviso il teaser della serie, svelando ladel progetto con star: il 19 maggio.

Il progetto affronterà, secondo la descrizione ufficiale del progetto, tematiche come “fama, identità, sopravvivenza, billboard, Corvette, lingerie, uomini, donne, donne che provocano gli uomini, uomini ossessionati dalle donne, West Hollywood, cristalli, UFO e, la cosa più importante, l’autoproclamatasi, con un test Rorschach in rosa e che brilla al buio, regina dell’universo, Angelyne”.

Nel cast ci saranno anche Martin Freeman, Alex Karpovsky, Hamish Linklater, Charlie Rowe, Lukas Gage, Michael Angarano, Molly Ephraim, Philip Ettinger, Antjuan Tobias, Tonatiuh e David Krumholtz.

La serie si basa su un articolo scritto da Gary Baum e racconterà la storia vera di Angelyne, anche se non si tratta di un progetto biografico che segue fedelmente quanto accaduto, preferendo dare spazio a una narrazione che ritrae inoltre Los Angeles e il significato della città per chi vi si trasferisce e sogna di abitarvi.

La protagonista, e produttrice, Emmy Rossum, ha dichiarato che la serie proporrà tematiche rilevanti nella società contemporanea, spingendo a riflettere sulla possibilità di definire e dare spazio a se stessi:

Quando l’esperienza della realtà e della verità è personale, può esserci una storia vera? Ho trascorso la maggior parte di 4 anni pensando, vivendo e respirando questo progetto. Amo Angelyne: è come se Marilyn Monroe fosse entrata in un forno fondendosi con una Barbie punk degli anni ’80 e un pizzico di spiritualità new age. Ha anticipato i tempi, è una truffatrice, una visionaria, la prima influencer, un’opera d’arte vivente. Ecco un piccolo assaggio dello show. Spero vi innamorerete della sua magia.