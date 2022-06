Netflix ha annunciato la realizzazione di, unadedicata alla realizzazione del progetto animato basato su League of Legends.

Nel video il coideatore di Arcane Christian Linke racconta la nascita della serie e la collaborazione con lo studio di animazione Fortiche che ha preso parte alla produzione.

Gli episodi debutteranno il 4 agosto e regaleranno ai fan molti approfondimentni sulle varie fasi della produzione, con interviste e dietro le quinte.

Le cinque puntate saranno distribuite settimanalmente su YouTube, nel canale di Riot Games.

I fan di Arcane, inoltre, potranno presto scegliere su Netflix un’icona profilo dedicata alla serie che tornerà prossimamente con gli episodi della stagione 2.

La serie animata Arcane è ambientata nella regione utopica di Piltover, e nei meandri oppressi di Zaun. La trama segue le origini di due iconici campioni di League of Legends, e di un potere che li metterà a dura prova.

Il cast vocale americano è composto da Hailee Steinfeld (Spider-Man: Into the Spider-Verse) e Ella Purnell (Army of the Dead), che sono rispettivamente Vi e Jinx. Al loro fianco Kevin Alejandro (Lucifer) come Jayce, Katie Leung (Harry Potter) come Caitlyn, Jason Spisak (Young Justice) come Silco, Toks Olagundoye (Castlevania) come Mel, JB Blanc (Dota: Dragon’s Blood) come Vander e Harry Lloyd (Game of Thrones) come Viktor.

Fonte: Netflix