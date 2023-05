“Ecco a voi la storia di una facoltosa famiglia che perse tutto, e dell’unico figlio che aveva la possibilità di tenerla ancora unita”: questa è la celebre frase introduttiva di Arrested Development – ti presento i miei, ma per certi versi potrebbe essere applicata anche a Succession, la serie HBO che tra poche settimane giungerà a conclusione.

I punti in comune tra la comedy di Mitch Hurwitz e il drama di Jesse Armstrong non sono pochi, soprattutto se si pensa al fatto che quest’ultima viene vista da molti come una vera e propria satira (non è un caso che sia prodotta da Will Ferrell e Adam McKay). Alla base di entrambe le serie c’è una famiglia completamente disfunzionale, guidata da un padre manipolatore, con tre figli dalla personalità forte e profondamente egoista. Entrambe le serie parlano della società americana e del potere. E non è un caso che, negli anni, siano nati molti mashup realizzati dai fan.

L’ultimo in ordine di tempo è forse anche il più riuscito e geniale, e si avvale della voce di Ron Howard generata attraverso l’AI (l’autore ci tiene a sottolineare di non essere proprietario né di Succession, né di Ron Howard). Il risultato è un video di quasi otto minuti che riesce sapientemente a raccontare la storia di Logan Roy e dei suoi figli, con lo stile, il montaggio, le musiche e la narrazione di Arrested Development. Semplicemente irresistibile.