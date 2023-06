Netflix ha condiviso online il trailer della stagione 2 della serie L’avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, composta da dieci episodi che sono stati suddivisi in due parti: la prima arriverà il 6 luglio in streaming, mentre la seconda debutterà il 3 agosto.

Le puntate si ispireranno al quarto romanzo scritto da Michael Connelly con protagonista l’avvocato Mickey Haller, The Fifth Witness.

Nel cast ci saranno nuovamente Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Simpson.

Le nuove dieci puntate avranno Dailyn Rodriguez nella parte di co-showrunner e produttrice in collaborazione con Ted Huphrey, che ha sviluppato la serie insieme a David E. Kelley.

Dopo un incidente, il fenomenale avvocato di Los Angeles Mickey Haller si riappropria della carriera (e della sua inconfondibile Lincoln) accettando un caso di omicidio.

La storia portata sugli schermi nella prima stagione si ispira al secondo romanzo della serie ideata da Connelly, intitolato The Brass Verdict, con protagonista l’idealista Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo (Goliath).

Nel cast ci sono anche Neve Campbell nel ruolo di Maggie, la prima ex moglie di Mickey e che lavora come procuratore distrettuale; Becki Newton che sarà la seconda ex moglie del protagonista, Lorna, e che lavora occupandosi del suo ufficio; Jazz Raycole che interpreterà Izzy, una cliente di Mickey ed ex tossicodipendente che deve affrontare una causa; e Angus Sampson nei panni di Cisco, un ex membro di una gang di motociclisti che ora aiuta l’avvocato come investigatore e guardia del corpo.

Tra gli interpreti anche Ntare Guma Mbaho Mwine (The Chi), Christopher Gorham (Covert Affairs), Krista Warner, Michael Graziadei (The Young and the Restless) e Jamie McShane (SEAL Team, CSI: Vegas).

Ted Humphrey è sceneggiatore della serie creata da David E. Kelley.

Fonte: Netflix

