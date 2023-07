Netflix ha condiviso online il trailer degli episodi della parte 2 della seconda stagione della serie Avvocato di difesa, video in cui si mostra quello che accade al protagonista dopo una brutale aggressione, oltre a qualche dettaglio delle sue battaglie legali.

L’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. La seconda stagione della serie ispirata ai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly è tratta da Il quinto testimone, quarto libro di Avvocato di difesa. La prima parte è ora disponibile, la seconda debutta il 3 agosto, solo su Netflix.

Nel cast ci saranno nuovamente Manuel Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Simpson.

Le puntate avranno Dailyn Rodriguez nella parte di co-showrunner e produttrice in collaborazione con Ted Huphrey, che ha sviluppato la serie insieme a David E. Kelley.

Nel cast ci sono anche Neve Campbell nel ruolo di Maggie, la prima ex moglie di Mickey e che lavora come procuratore distrettuale; Becki Newton che sarà la seconda ex moglie del protagonista, Lorna, e che lavora occupandosi del suo ufficio; Jazz Raycole che interpreterà Izzy, una cliente di Mickey ed ex tossicodipendente che deve affrontare una causa; e Angus Sampson nei panni di Cisco, un ex membro di una gang di motociclisti che ora aiuta l’avvocato come investigatore e guardia del corpo.

Tra gli interpreti anche Ntare Guma Mbaho Mwine (The Chi), Christopher Gorham (Covert Affairs), Krista Warner, Michael Graziadei (The Young and the Restless) e Jamie McShane (SEAL Team, CSI: Vegas).

Ted Humphrey è sceneggiatore della serie creata da David E. Kelley.

Fonte: Netflix

