HBO ha confermato che la stagione 4 di Barry sarà l’ultima, pubblicando un nuovo teaser trailer, un poster e la data d’uscita.

Nel teaser trailer, che potete vedere qui sopra, viene confermata l’uscita su HBO della stagione 4, prevista per il 16 aprile.

Intervistato da Variety, Hader ha parlato della scelta di chiudere la serie tv con la stagione 4:

Era molto nella scrittura e nella narrazione. Voglio dire, molte persone dopo la scorsa stagione dicevano, “Perché stai facendo un’altra stagione? Sarebbe dovuto finire.” Ma per me, ci sono ancora così tante domande con gli altri personaggi e con Barry – e ci sono così tante cose non dette.

Quello che accade nella quarta stagione è strutturalmente radicale per certi versi, ma aveva senso per ciò che penso che i personaggi dovessero affrontare e ciò verso cui penso si sia sempre diretto l’intero show. Ti rendi conto, beh, potremmo riempire un sacco di cose e creare solo una storia. Ma se andiamo avanti, il viaggio finisce con la quarta stagione.