L’8 giugno debutterà su Peacock la nuova serie Based on a True Story, con star Kaley Cuoco e Chris Messina, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Nel video si assiste all’ossessione per i podcast della protagonista interpretata da Kaley Cuoco e si scopre come i personaggi si ritroveranno coinvolti in un vero crimine, ottenendo attenzione e forse una possibilità di iniziare un nuovo capitolo della propria vita.

Al centro della trama ci saranno un agente immobiliare, un’ex star del tennis e un idraulico che colgono al volo l’opportunità di trarre un profitto economico dall’ossessione americana con i true crime.

Nel cast ci sono Kaley Cuoco nel ruolo di Ava Bartlett, Chris Messina che sarà Nathan, Tom Bateman nei panni di Matt, Priscilla Quintana, Liana Liberato, Natalia Dyer, Alex Alomar Akpobome, Aisha Alfa, Annabelle Dexter-Jones, e Li Jun Li.

Craig Rosenberg ha creato la serie e ne sarà showrunner insieme al produttore esecutivi Jason Bateman e Michael Costigan. Alex Buono (Russian Doll) sarà invece produttore esecutivo e regista del primo episodio e del season finale.

Che ne pensate del trailer di Based on a True Story? Seguirete la serie?

Fonte: TVLine