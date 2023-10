Lena Headey, dopo il successo di Game of Thrones, avrà il ruolo di Aster Calyx nella nuova serie Beacon 23, di cui è stato diffuso il trailer.

Nello show basato sui racconti brevi di Hugh Howey, che debutterà su MGM+ il 12 novembre, l’attrice interpreta una donna che si risveglia dopo che la sua nave spaziale la porta ai margini dell’universo conosciuto.

I suoi tentativi di scoprire qualcosa in più sul guardiano dell’area, Halan Kai Nelson (James) non vanno come sperato, situazione che porta a delle conseguenze complicate.

Calyx ha inoltre molti segreti e la capacità di adattarsi pur di ottenere quello che vuole.

Nel faro sembra esserci anche un misterioso oggetto conosciuto come l’Artefatto, di cui cerca di entrare in possesso.

A bordo, inoltre, c’è un’intelligenza artificiale che potrebbe essere una minaccia mortale.

Nel cast ci sono anche Stephan James, Marnie McOhail, Daniel Malik e Cyrus Faird.

Che ne pensate del trailer della nuova serie sci-fi intitolata Beacon 23 con protagonista l’attrice Lena Headey? Seguirete la serie?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant