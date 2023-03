Beavis and Butt-Head: il teaser della stagione 2 della serie revival svela la data di uscita

Paramount+ ha annunciato la data di uscita della stagione 2 di Mike Judge’s Beavis and Butt-Head: il revival della popolare serie animata debutterà giovedì 20 aprile negli Stati Uniti e in Canada.

Il giorno successivo i primi due episodi inediti saranno poi disponibili nel Regno Unito, mentre le altre date nei mercati internazionali devono ancora essere confermate.

Judge è creatore, produttore, regista e doppiatore dei protagonisti. I personaggi hanno inizialmente debuttato nel 1992 nel corto Frog Baseball, andato in onda su MTV.

La serie è poi andata in onda per sette stagioni, dall’8 marzo 1993 al 28 novembre 1997.

Il primo revival è avvenuto nel 2011 su MTV.

Nel team della produzione dello show ci sono Judge, Lew Morton, Michael Rotenberg, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio per Titmouse.

Che ne pensate del teaser della stagione 2 di Beavis and Butt-Head? Siete felici del ritorno della serie?

Fonte: Deadline