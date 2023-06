Ryan Reynolds ha annunciato, condividendone il trailer, l’arrivo della serie Bedtime Stories.

Il progetto debutterà il 20 giugno online grazie a Fubo, sul canale di Maximum Effort.

Nel video si vede la star canadese mentre racconta delle storie prima di andare a dormire, in una stanza in cui sono presenti anche due adorabili pecorelle.

Ryan, presentando il progetto online, ha dichiarato:

L’idea di uno show ideato per aiutare tutti ad addormentarsi è nata nello stesso giorno in cui sono diventato padre per la quarta volta. Non vedo l’ora che vediate Bedtime Stories.

La serie sarà composta da quindici puntate dirette da Vincent Peone e prodotte da Maximum Effort e Fubo in collaborazione con ArtClass e Loon Productions, con musiche composte da Sleeping At Last.

Pamela Duckworth, a capo di Fubo Studios, ha dichiarato:

Bedtime Stories With Ryan è un magico mix di gioia e rilassamento. Queste possono essere storie leggendarie, ma la voce di Ryan e la sua personalità le amplificano una ad una, trasformandole in classici per una nuova generazione.

Reynolds ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione di Welcome To Wrexham, la docuserie prodotta per FX che tornerà con gli episodi della seconda stagione prossimamente. Il progetto è disponibile in Italia su Disney+ e segue l’esperienza vissuta dall’attore canadese insieme all’amico e collega Rob McElhenney, con cui ha acquistato una squadra di calcio gallese.

Che ne pensate del trailer della serie Bedtime Stories presentato da Ryan Reynolds? Vi sembra una buona idea.

Fonte: YouTube