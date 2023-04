Steven Yeun, Ali Wong e lo showrunner Lee Sung Jin discutono del finale di Beef- lo Scontro, in un nuovo video pubblicato da netflix.

I tre ragionano sul carattere dei due protagonisti e su cosa li ha portati a essere quello che sono nel finale di stagione, andando a parlare sia dei pregi che dei difetti. E soprattutto, come potete vedere nel video qui sopra, come si sono avvicinati dopo aver litigato per tutta la serie tv.

Beef – Lo Scontro racconta la storia di due persone che, dopo un evento legato alla rabbia avvenuto sulla strada, affrontano le conseguenze mentali di quanto accaduto, che consuma lentamente ogni loro pensiero e azione.

Wong e Yeun sono protagonisti e produttori esecutivi di Beef in collaborazione con Lee Sung Jin che ne è sceneggiatore e regista.

Beef: lo Scontro è disponibile su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Fonte: YouTube

